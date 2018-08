«El TSJEx me ha devuelto la plaza que el SES me arrebató de forma injusta» Alicia Millán ya es titular de una plaza en el SES. :: / HOY Alicia Millán tomará posesión de su plaza el próximo 24 «tras pelear por ella más de tres años en los juzgados» ANA B. HERNÁNDEZ Jueves, 16 agosto 2018, 07:54

«He pasado muchos malos momentos aun teniendo razón, pero por fin he conseguido lo que desde el principio era mío, una plaza en propiedad», afirma Alicia Millán.

Ella es una de las personas que participó en el proceso selectivo de técnico especialista de Anatomía Patológica, enmarcado en la convocatoria de oposiciones de 2011 del SES, para el que fueron admitidos 297 opositores. Y uno de los cuatro aspirantes que lograron en 2014, cuando culminó el proceso, una plaza en propiedad. Alicia Millán aparecía en el cuarto puesto en la relación definitiva de aprobados que se publicó entonces.

Sin embargo, pasó a ocupar la quinta posición en la segunda relación definitiva de aprobados que se publicó apenas un mes después, en enero de 2015. Porque entre la primera y la segunda, aun con el proceso concluido, el tribunal de oposición se volvió a reunir y valoró un curso a la aspirante que ocupaba la quinta posición en la primera relación, por lo que subió a la cuarta al mismo tiempo que Alicia bajó a la quinta y perdió la plaza.

Ella emprendió su lucha en los tribunales y, un año después, en mayo de 2016, logró que la justicia le diera por primera vez la razón. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida anuló la segunda relación definitiva de aprobados, la que publicó el SES en enero de 2015, porque no se ajustaba a Derecho, y mantuvo la primera, en la que esta opositora ocupaba la cuarta plaza.

El juez rechazó el argumento del SES para justificar la modificación que hizo de la relación definitiva de aprobados. Según la Junta, el cambio fue para corregir un «error aritmético», porque a la aspirante que en la primera relación aparecía en quinto lugar no se le había valorado un curso. Por eso, una vez el tribunal de selección se dio cuenta del fallo, volvió a reunirse y a valorar el mérito de esta opositora, que pasó así a ocupar el cuarto lugar.

«No llegaré a saber por qué el tribunal cambió la valoración con el proceso concluido»

Sin embargo, el juez rechaza la argumentación del SES, sin entrar a valorar si el curso merecía o no ser valorado. «Difícilmente puede hablarse de un error aritmético cuando en realidad se procede a valorar en sesión de 8 de enero de 2015 un curso que no fue valorado anteriormente en dos ocasiones», durante los periodos de alegaciones que se abren para los aspirantes.

De hecho, la opositora que quedó en quinto lugar solo presentó alegaciones en el primer periodo, tras la publicación de la relación provisional, pero no tras la publicación de la relación definitiva. Sin embargo, el tribunal de selección contesta en enero a las alegaciones que esta aspirante presentó en septiembre y que tienen fecha de registro en noviembre de 2014. «En su reunión de 8 de enero de 2015, ha acordado estimar dicha alegación, al haberse producido un error en la valoración de sus méritos», señala el tribunal de selección y recoge el juez en su sentencia para aclarar, acto seguido, que una rebaremación de méritos no es un error aritmético. Por eso ordena la anulación de la segunda relación de aprobados y mantiene la primera, en la que Alicia ocupa el cuarto lugar y que le da derecho a una plaza en propiedad.

En Don Benito

Pero esta sentencia de primera instancia no era firme. Y aunque el SES optó por no recurrirla, lo que sí hizo fue presentar ante el TSJEx un «incidente de declaración de lesividad», porque consideró que cumplir el fallo perjudicaba sus intereses. «Ni con una sentencia a favor el SES quiso darme mi plaza, no entiendo por qué, pero sí que no son formas de hacer las cosas», afirma Alicia.

El TSJEx rechazó el incidente y ratificó el fallo. Entre otros motivos, no solo «por ser extemporáneo», lo presentó fuera de plazo, sino porque «el tribunal varía de criterio –al decidir baremar lo que antes no quiso– cuando ya había perdido su competencia».

«Animo a quien viva una situación como la que me ha tocado a mí a luchar hasta el final»

«Y por fin ahora, después de tres años de pleitos, consigo mi objetivo, que me den mi plaza; por eso animo a quien pase por una situación como la que me ha tocado a mí a luchar hasta el final, aunque sea muy duro», declara Alicia Millán. «A pesar de que nunca llegaré a saber por qué el tribunal cambió de criterio, la lucha ha merecido la pena, el TSJEx me ha devuelto la plaza que el SES me arrebató de forma injusta», agrega.

El SES ha publicado ya en el DOE la resolución en la que anuncia el cumplimiento de la sentencia de mayo de 2016, que mantiene la relación definitiva de aprobados de diciembre de 2014 en la que Alicia Millán ocupa el cuarto lugar. Tomará posesión de su plaza en una semana, el próximo 24 de agosto, en el área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena.