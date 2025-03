El TSJEx desoye a la Fiscalía y rechaza que USAE esté en la Mesa General de la Junta

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha rechazado, frente al criterio defendido por la Fiscalía, el recurso de la Unión Sindical y Técnicos ... Sanitarios (USAE) contra la negativa de la Junta a permitir su entrada en la Mesa General de Negociación.

USAE –central integrada por estas siglas en el ámbito sanitario, PIDE en Educación y SGTEX en Administración General de la Junta– consideró que esa negativa vulneraba sus derechos fundamentales, en concreto el derecho a la libertad sindical, al impedir a sus delegados estar en un órgano tras haber logrado la representación precisa para ello en las elecciones celebradas el 1 de diciembre de 2022.

La central ha venido defendiendo que consiguió un 16,88% del total de votos emitidos en todos los ámbitos (Administración General, Educación y Sanidad, tanto del personal funcionario como del estatutario y laboral), sumando los logrados por cada uno en su sector y superando así el 10% que se exige para poder formar parte de la Mesa General.

Ha acreditado su representación, con la que justifica su reclamación, con una certificación de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura del 9 de marzo de 2023, otra del Ministerio de Trabajo y una resolución de la anterior Dirección General de Función Pública en la que consta esa representación y motivo por el que le fueron concedidos 12 delegados sindicales.

Documentos que a juicio de la Fiscalía son suficientes para que USAE esté en la Mesa General. El Ministerio Público recuerda que en la sentencia de la misma Sala del TSJEx, de 26 de octubre de 2023, a raíz de otra demanda de USAE en la que reclamaba dos representantes más en la Mesa General, aparte de los doce que ya se le habían concedido, «fue rechazada con dos argumentos: el primero, que no se había constituido la Mesa tras las elecciones sindicales del 1 de diciembre de 2022, y el segundo, que USAE no había acreditado la representación obtenida en aquellas elecciones mediante el certificado de la Oficina Pública de Registro competente».

Tras las pruebas presentadas en la nueva demanda de USAE, esta vez por vulneración de derechos fundamentales, la Fiscalía considera que «ambos extremos han quedado cumplidos a través de las certificaciones del Ministerio de Trabajo y Función Pública y de la convocatoria y constitución de la Mesa General, el 13 de noviembre de 2023, a la que USAE no fue convocada». Para la Fiscalía, por tanto, «el sindicato demandante reúne los requisitos de hecho y de derecho suficientes para integrarse en el órgano de negociación».

Además, respecto a otro de los asuntos controvertidos para determinar si USAE debe o no estar en la Mesa General, si los votos de los tres sindicatos que conforman la central se pueden sumar o no al haber concurrido cada uno con sus siglas a las elecciones sindicales, la Fiscalía dice que la jurisprudencia ha negado que no sea posible, como establece la sentencia del Supremo de 30 de noviembre de 2000. Por ello, el Ministerio Público dice que USAE «ha acreditado su derecho a formar parte de la Mesa sin que la administración demandada –la Junta de Extremadura– haya ofrecido una justificación objetiva y razonable que limite o restrinja tal derecho».

Otro recurso

Pero no lo ve así el TSJEx, dando la razón a la Junta al no convocar a USAE a la Mesa General en su constitución el pasado noviembre y al retirarle las 12 delegaciones que el anterior gobierno le había concedido.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal extremeño desoye a la Fiscalía y rechaza el recurso de USAE. Lo hace con dos argumentos: por un lado, indica que el sindicato no ha acreditado haber obtenido el 10% de representación en el ámbito del personal laboral y, por otro, que no puede alcanzar el porcentaje exigido sumando los resultados de PIDE y SGTEX.

«El sindicato actor es representativo a nivel de personal estatutario y funcionario al tener el 10% de los representantes legales, pero carece de ese 10% de los miembros que integran los delegados y juntas de personal que representan al personal laboral», detalla la sentencia.

«La irradiación de los resultados de un sindicato a otro en el que se integre o con el que se fusione se permitiría siempre que extingan su personalidad jurídica, circunstancia que no consta que se dé en el caso que nos ocupa», añade también. El TSJEx defiende «la necesidad de que en las elecciones aparezca la mención del sindicato que finalmente va a ser el beneficiario de los votos». Entiende que acudir por separado «determina que no sea factible vincular los votos en atención a la seguridad y confianza de los electores».

USAE estudia ahora recurrir en casación el fallo del tribunal extremeño ante el Supremo.