El TSJEx defiende en dos sentencias el proceso de estabilización de la Junta

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha rechazado en sendas sentencias los recursos presentados por la Asociación de Personal Interino y Laboral Temporal ... de Extremadura (Piltex) y el sindicato Uso contra el proceso de estabilización que está llevando a cabo el Gobierno regional.

En estas resoluciones se condena además en costas a los recurrentes, hasta un máximo de 10.000 euros en el primer caso y 4.000 en el segundo. Los fallos no son firmes y pueden ser recurridos ante el Supremo.

Las dos entidades presentaron un recurso en el que pedían la nulidad de la resolución de mayo de 2022 por la que se aprobó la oferta adicional para la estabilización del empleo temporal de personal funcionario y laboral de la Junta de Extremadura en el marco de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público. Esta norma obliga a corregir la temporalidad antes de que termine 2024. El proceso iniciado por el Gobierno regional contiene más de 3.000 plazas.

Aunque se trata de sentencias distintas, los argumentos que emplea el tribunal son los mismos. Las dos entidades alegaron que la oferta de empleo público no estaba motivada al no recoger una suficiente identificación de los puestos de trabajo que están vacantes. Sin embargo, para el TSJEx «no es una decisión administrativa que deba enumerar los puestos de trabajo vacantes, quedando los mismos suficientemente identificados», con lo que estima que la Junta cumple con lo exigido por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Plazas a estabilizar

En cuanto al número de plazas de la oferta de estabilización de la Junta, el TSJEx considera que los informes de la Administración regional acreditan el cumplimiento de lo exigido en la ley.

Asimismo, acepta que el número de plazas de auxiliares en el proceso iniciado en 2022 sea inferior al de la oferta de empleo del año 2019, ya que considera que se debe a las convocatorias de estabilización que la Junta ha celebrado desde entonces.

También descarta que deban incorporarse los monitores de actividades formativas complementarias de los colegios, ya que considera que no se trata de personal estructural; y afirma que no pueden considerarse como vacantes los puestos de trabajo no ocupados por un titular que tiene reserva de plaza.

Respecto a otros motivos alegados en los recursos, las sentencias señalan que ni para los funcionarios ni para el personal laboral es preciso indicar las categorías o especialidades en la oferta de empleo público.

Junto a esto, las resoluciones del TSJEx aseveran que la ley estatal no establece una obligación legal de comunicar a los empleados temporales que las plazas por ellos ocupadas han sido incluidas en este proceso extraordinario de estabilización.