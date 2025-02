El TSJEx anula el reglamento interno de la Policía Local de Monesterio

El reglamento de régimen interno de la Policía Local de Monesterio se aprobó de forma inicial en pleno el 22 de diciembre de 2022. Menos ... de tres meses después, la aprobación era definitiva con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Badajoz. Sin embargo, el recurso presentado en vía judicial por un afectado ha cambiado la situación. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) anula el reglamento de organización y funcionamiento de los agentes policiales y deja sin efecto su aprobación, al retrotraer las actuaciones hasta el punto que supuso precisamente el origen del recurso. Se trata de un informe que se considera «preceptivo» y que se establece en la normativa autonómica, tal y como recoge el fallo de la Sala, del pasado martes 17 de octubre.

«El recurso viene perfectamente centrado. Se instala la nulidad del citado reglamento -señala la sentencia- ya que el recurrente manifiesta y así se acredita que para la elaboración de este se ha omitido el trámite preceptivo de informe». Había sido defendido por Alonso Ramón Díaz, abogado especialista en Derecho administrativo y de lo Contencioso-administrativo.

Se menciona, en concreto, el artículo 11 de la Ley 7/2017 de 1 de agosto de Coordinación de Policías Locales de Extremadura. Ese precepto, incide el tribunal, «asigna como una de las funciones a ese órgano la propuesta de informe sobre los proyecto de reglamento» relativos al cuerpo policial de las entidades locales. Era un trámite obligatorio y el Consistorio de Monesterio lo omitió.

La versión municipal para explicar ese 'olvido' fue que pese a no existir ese informe, se había «dado traslado y habían tenido conocimiento del proceso «las agrupaciones y entidades representativas afectadas siguiéndose por lo demás el cauce legal», se recoge. Sin embargo, el TSJEx rechaza ese argumento y recuerda que sobre la ausencia de informes preceptivos en la tramitación la jurisprudencia que existe «es clara».

No se solicitó

«Resulta claro -continúa la Sala- que la ley específica establece un mandato cual es el informe del órgano en cuestión, informe que no ha sido emitido». Tampoco había sido solicitado, por lo que el Ayuntamiento pasó por alto «uno de los trámites legales obligatorios». De esta forma, el reglamento de régimen interno de la Policía Local de Monesterio debe volver a la tramitación inicial y «retrotraerse las actuaciones al momento de la omisión producida».

«Resulta claro que la ley específica establece un mandato cual es el informe del órgano en cuestión», señala el fallo de la Sala

En el anuncio de aprobación definitiva que firmaba el entonces alcalde, Antonio Garrote Ledesma, se afirma que el documento había sido sometido a un proceso de información pública y audiencia de los interesados durante 30 días sin que se hubiesen producido reclamaciones. La ausencia de alegaciones, puntualiza el TSJEx, no implica que el recurso en vía judicial no tenga recorrido puesto que el reglamento que se aprueba iba a regir la situación profesional del recurrente al ser la norma estatutaria. El fallo de la Sala no es firme. Aún cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con un plazo fijado de 30 días.