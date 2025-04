Isla de Valdecañas: «Es un día muy triste para la región. A ver quién se atreve ahora a invertir aquí»

«Hoy es un día triste para Extremadura, a ver qué empresario se atreve ahora a venir aquí a invertir». Es la reflexión de Luis ... Díaz-Ambrona, abogado de dos de las tres asociaciones de propietarios de viviendas en Marina Isla Valdecañas, el complejo residencial y de ocio para el que el Tribunal Supremo ha decretado el derribo total, corrigiendo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de hace dos años que ordenaba demoler lo que se quedó a medias y respetar lo demás.

«Como aún no tenemos la sentencia, desconocemos exactamente qué argumentos ha utilizado el Supremo para desvirtuar los contundentes y muy fundamentados del TSJ extremeño, que es la instancia que mejor conoce el caso porque lleva más de una década estudiándolo», apunta el letrado. «Por mucho que estemos todos intentando que esta región prospere -apunta el abogado-, intentando atraer inversiones y todo lo que estas conllevan, para conseguir un desarrollo que nos merecemos... Una sentencia como esta es un freno radical. ¿Quién se va a atrever ahora a venir aquí a invertir, viendo las posibles consecuencias?».

En opinión de Díaz-Ambrona, la decisión del Supremo genera un escenario «absurdo, que no beneficia a nadie, ni siquiera a los ecologistas». «Marina Isla Valdecañas es un complejo modélico en Europa. Se ha demostrado que ha favorecido que haya más avifauna y un medioambiente más rico. Ha mejora la ZEPA. No hay más que ver todo lo que se ha generado alrededor de la isla. Y ahora, de pronto, hay que hacer un cementerio de residuos, que quedará como un basurero. ¿Qué sacan los ecologistas con esto? Si dijéramos que el complejo rompió una reserva natural... Pero es que hoy en ese espacio hay mucha más riqueza medioambiental de la que había antes».

«El TSJEx puede modular la ejecución del fallo»

El abogado de una mayoría de propietarios de viviendas en el resort adelanta que una vez que tengan la sentencia, que aún no ha sido remitida a las partes, estudiarán los posibles recursos. En principio, les quedan dos instancias: el Tribunal Constitucional y el de la Unión Europea. «El derecho no debería amparar una situación ilógica, irracional y absurda, que no beneficia a nadie, y ahí estamos los juristas para intentar revertirla», expone el letrado extremeño. El jurista explica también que «la ejecución de la sentencia del Supremo es competencia del TSJ extremeño, que tiene facultades para modular la ejecución».

Uno de los argumentos que él cita, el de la falta de valor medioambiental del espacio antes de que se levantara el resort, es compartido por todas las partes en conflicto excepto las asociaciones ecologistas. Entre la postura de unos y otros está el informe de la Estación Biológica de Doñana, a la que el TSJEx encargó que aclarara qué era lo menos dañino para el medioambiente de la zona. Este organismo adscrito al Centro Superior de Investigaciones Científicas dejó claro que mantener el complejo en pie tal como está hoy era diez veces más dañino que derribarlo. También afirmó que «antes de las obras, el lugar no destacaba por su calidad ambiental en comparación con otros de la zona».