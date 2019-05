La triquinosis se trata pero no se elimina Domingo, 5 mayo 2019, 09:15

La infección por triquinosis, que se produce al comer carne de un animal contagiado con la enfermedad, puede provocar problemas musculares, articulares e, incluso, visuales. «Si no se trata es posible que llegue a causar la muerte», expone Tomás Fariña, veterinario de los Servicios Oficiales de la Junta de Extremadura, que añade que la triquina no se elimina del organismo y la gravedad del caso depende del grado de infección. Pese a ello, los pacientes suelen responder muy bien al tratamiento y no presentan complicaciones añadidas.

Por norma general, los pocos casos de infección por triquinosis que se detectan al año en España se deben al consumo de carne de jabalí que se obtiene en alguna montería.