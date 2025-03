«Se nos va a triplicar la factura anual; pagaremos unos diez millones de euros»

El consumo es muy elevado. El proceso de elaboración de concentrado de tomate necesita mucha energía y el encarecimiento de los suministros está haciendo aumentar ... mucho los costes de las industrias agroalimentarias.

Tomates del Guadiana es una de estas empresas. En esta cooperativa todos los números que se manejan son apabullantes. Por ejemplo, tiene capacidad para procesar 8.000 toneladas de tomate fresco al día. Sin embargo, donde las cifras resultan difícilmente asumibles es en los costes energéticos. «Somos muy intensivos en consumo de gas durante la campaña», cita Celia Santos, directora general de la Cooperativa Tomates del Guadiana. «Normalmente pagamos entre dos y tres millones de euros de factura anual y la previsión es que este año nos vayamos por encima de los diez millones», añade preocupada.

Y es que la reducción de la cosecha de este año, ya que a causa de la sequía se ha plantado mucho menos, también va a afectar a la cuenta de resultados de la cooperativa. Los cálculos apuntan que la producción durante la presente campaña se quedará en torno al 40% de lo que es habitual. «Tendremos que esperar para ver cómo acabamos», señala Santos.

50 días al año

La particularidad que tiene Tomates del Guadiana es que el consumo energético anual lo concentra en aproximadamente 50 días, que es lo que dura la campaña. Por ello, su directora general cree que los imprevisibles, aunque posibles, problemas de suministro de gas que lleguen en invierno no va a tener una incidencia en esta cooperativa.

La energía fotovoltaica es una de las opciones que se han barajado en esta industria para reducir el enorme coste que suponen los suministros energéticos año tras año. Por el momento, no es viable aprovechar la energía solar. Al trabajar únicamente en campaña, la inversión que conlleva la instalación de los paneles solares no termina de ser rentable. «Deberíamos poder vender a un buen precio la energía que vertiéramos a la red durante el resto del año», comenta Santos. Otro método sería almacenar esa energía, pero tampoco es una posibilidad real en la actualidad. «Las baterías son muy caras y no nos darían el servicio que necesitamos», concluye Santos.