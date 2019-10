Tricicle actuará en Cáceres y Badajoz antes de despedirse de los teatros Hits (Cáceres 1 y 2 de noviembre y Badajoz 8 y 9) recopila los mejores gags de sus 40 años. :: David Ruano El trío catalán afirma que el procés no está afectando a su taquilla porque su humor gestual es universal y siempre han huido de lo político J. LÓPEZ-LAGO BADAJOZ. Domingo, 27 octubre 2019, 10:57

El 1 de noviembre hará justo 40 años que Tricicle debutó como trío cómico. Justo ese día este grupo de mimos presentará su espectáculo en Cáceres, donde actuarán dos días consecutivos en el Gran Teatro. En Badajoz lo harán en el López de Ayala los días 8 y 9 de noviembre.

Los actores y fundadores de Tricicle, Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir han denominado 'Hits' a su último montaje, estrenado en 2016 y que ya ha girado por toda España ante más de 350.000 espectadores en más de 500 funciones.

Se trata de lo que parece el epílogo a su carrera, de manera que para quien quiera verlos en vivo puede ser su última oportunidad. Paco Mir, uno de los tres componentes de Tricicle, explica que «estamos cerrando ya el apartado de actuaciones en directo para dedicarnos a la producción y a otras facetas del mundo del teatro, así que quien quiera vernos sobre un escenario creo que tiene que ser ahora o nunca (...) no tiene nada que ver con lo que hayan visto antes en televisión o en 'youtube'. De hecho, la gente que nos conoce de ahí alucina cuando va al teatro, entre otras cosas porque el espectáculo se comparte con cientos de personas muriéndose de risa», afirma.

Según afirma, la tensión política y social en Cataluña no les está afectando cuando salen a actuar a otras comunidades, entre otras cosas, razona, porque su humor gestual siempre ha apostado por un repertorio universal. «En nuestra platea siempre ha habido gente de izquierdas, de derecha, hippies y pijos, somos aglutinadores».

En cuanto a la queja de muchos cómicos, que afirman que el humor en España no pasa por su mejor momento debido a que cualquier colectivo se puede sentir ofendido y llamar al boicot, el componente de Tricicle entiende que no verbalizar sus historias puede ser una ventaja, pero tampoco lo tiene claro. «Tocamos muchos palos, pero no tratamos la política, que es el más conflictivo. No obstante, cuando alguien quiere ofenderse se ofende y basta que le digas buenos días», reflexiona el cómico catalán.

Lo mejor de cuatro décadas

Hits (éxitos en inglés) es una recopilación que contiene lo mejor de Tricicle. Según explican en su presentación, se trata de doce sketches reducidos y un cierre de espectáculos con gags muy cortos que, salvo algún detalle, se presentan tal y como fueron estrenados.

El primer paso fue escoger cuarenta sketches de las aproximadamente trece horas de espectáculo que han creado en estos cuarenta años. A partir de esa primera selección, el público de cada localidad elige cinco de ellos a través de las redes sociales y su página de Internet. El resto hasta doce lo seleccionan ellos. «Son prácticamente iguales que cuando fueron creados, salvo algún tiempo muerto que hemos quitado para poder meter más contenido y alguna adaptación a la tecnología, como en el número del aeropuerto en el que ahora sacamos teléfonos móviles, ya que en 1984 esto hubiera sido ciencia ficción. En aquella época recuerdo que sacábamos un fax de la maleta, pero es que ahora mucha gente no sabría qué es esto y en el humor hay que tener referencias porque si la gente no reconoce algo pues entonces la idea no funciona».