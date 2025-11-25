HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

María Victoria, jueza al frente de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº1 de Coria. Hoy

María Victoria García

Jueza
María Victoria García, jueza: «Los tribunales son ahora más sensibles»

Esta magistrada indica que las últimas reformas sobre la violencia machista han supuesto «que en los juzgados se cuide mucho más el trato procesal o el lenguaje»

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:40

La jueza María Victoria García Copetudo está al frente de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº1 de Coria y es ... una gran conocedora de asuntos relacionados con la violencia machista. Antes de asentarse en Extremadura, su primer destino fue en un juzgado de violencia sobre la mujer en Barbate (Cádiz). Ahora se topa con este tipo de casos habitualmente cuando realiza guardias, pues en esta región los delitos de este ámbito se centralizan en Cáceres y Badajoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

