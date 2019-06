El Tribunal descarta anular preguntas del examen de Inglés que generaron protestas

El examen de Inglés de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Ebau) se celebró ayer y al menos una de las preguntas contenía errores que no se subsanaron a tiempo para algunos alumnos.

Cuando el Tribunal de la Ebau se dio cuenta de los fallos avisó a los delegados de sede. Sin embargo, fue tarde porque varios estudiantes ya habían entregado su ejercicio tras advertir a los profesores de que esos errores cambiaban el sentido de las cuestiones planteadas. «Lo hemos hecho lo antes posibles», afirmó ayer José Antonio Pariente, presidente del tribunal de la Ebau.

Dice que «esta incidencia no va a afectar a las calificaciones de los alumnos y no les perjudicará porque los fallos que contiene el examen no son decisivos para tener bien o mal la pregunta en cuestión». Si ayer por la mañana, el Tribunal no descartaba anularla, por la tarde rechazaba esa posibilidad.

Este tipo de fallos suelen ser comunes y se subsanan a los pocos minutos de comenzar la prueba, tal y como ha sucedido en otras ocasiones. Esta vez no fue así.