El Tribunal de Cuentas reprocha a Mérida y a Cáceres «prestar servicios indebidamente»

El Ayuntamiento de Mérida no habría aportado, «a pesar de haber sido solicitado, ningún informe sobre la insuficiencia de medios propios que justificase la externalización ... de prestación de los servicios de limpieza, recogida de residuos y de mantenimiento de jardines y parques». Lo dice el último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas referente al año 2021. Asismismo, el órgano de control indica que también se han «privatizado servicios sin emitir justificación y las actuaciones de control realizadas a estas empresas por los técnicos municipales fueron escasas». Tampoco existe «el estudio de costes, ni ha remitido ningún estudio previo sobre la forma más eficiente de realizar estas prestaciones», añade el informe.

El Tribunal de Cuentas también tiene reparos para Cáceres. En este caso, el problema «es una prestación de servicios sin la debida contratación». El informe indica que ya ha tenido que modificar los contratos de servicios de limpieza viaria y recogida de residuos en tres ocasiones. El organismo acusa al Ayuntamiento cacereño de «una insuficiente planificación del servicio» ya que por no haber prorrogado el «contrato con la suficiente antelación con la empresa que realiza los servicios de limpieza en la ciudad, han ejercido durante la segunda mitad de 2021 sin la debida cobertura contractual».

El contrato inicial se firmó en 2006 y establecía un importe anual de 6.561.906,79 euros con un plazo de ejecución de quince años. Un año después, en 2007 se incrementó en más de 150 mil euros anuales el coste por incluir una nueva urbanización dentro de la zona a cubrir por la empresa. En 2013 se redujeron los servicios de limpieza en las zonas verdes de la ciudad, pasando a realizar esas labores el personal municipal de jardines del propio Ayuntamiento. Y en 2020 se les volvió a dar estas zonas a la empresa contratada. Esto se debía a una supuesta deficiencia en la limpieza de las zonas verdes que mantenía el personal del Ayuntamiento, pero el Tribunal reclama en su informe que no se han aportado razones ni se adoptaron más medidas.

Respecto al control del servicio, en el informe también se le tacha de insuficiente, ya que lo realizó una única persona que además no recibió cursos de formación para realizar este trabajo. Además, las inspecciones y los controles referidos anteriormente no se registraron documentalmente, por lo que el Tribunal de Cuentas no ha podido verificar su realización efectiva y su alcance. En cuanto a los gastos, el responsable del control verificó que las facturas emitidas se correspondían con las prestaciones realizadas por la empresa sin que detectara ninguna incidencia.

Extremadura no ha sido la única comunidad en la que se ha detectado alguna irregularidad de este estilo. En el informe también se citan a ciudades de Castilla-La Mancha (Toledo, Guadalajara y Talavera de la Reina) por prestar servicios de forma indirecta sin realizar previamente estudios y por prestar servicios sin la debida cobertura contractual ni controlar efectivamente a las empresas contratadas.