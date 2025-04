El Tribunal de Cuentas detecta malas prácticas en la gestión del Universitario de Badajoz en 2022

El Tribunal de Cuentas detecta malas prácticas en la gestión del Complejo Universitario de Badajoz, tanto en el manejo de las listas de espera como ... en las derivaciones a la sanidad privada. El informe del tribunal está basado en datos del año 2022, con el PSOE entonces al frente del SES, y ha sido remitido este verano a la Asamblea.

Unidas por Extremadura preguntará a los actuales responsables de la sanidad pública, en la próxima comisión de Salud, qué medidas han tomado para corregir las deficiencias halladas por el Tribunal de Cuentas para dotar de transparencia a la gestión de las listas de espera y justificar las derivaciones que se han venido realizando a clínicas privadas, en algunos casos saltándose la normativa vigente en materia de contratación pública.

El tribunal justifica su informe en el marco de su labor fiscalizadora «por razones sociales y económicas». El Barómetro del CIS de 2023 establece la sanidad como el segundo problema que más preocupa a los ciudadanos, y el gasto sanitario público autonómico consolidado representó en 2021 el 6,70% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

Para llevar a cabo el análisis, el organismo elige dos hospitales de las cuatro comunidades autónomas que carecen de órgano de control externo. De ellas, deja fuera a Cantabria y La Rioja y opta por Murcia y Extremadura, por ser las que en 2021 presentaron el mayor gasto sanitario público consolidado. En el caso extremeño, 1.999 millones de euros. Y dentro de la región, el tribunal centra su estudio en el complejo pacense por ser el de mayor volumen. Con más de 4.000 trabajadores entre el Hospital Universitario, el Materno-Infantil y el Perpetuo Socorro.

El análisis ha pretendido responder a dos cuestiones para evaluar la gestión. Por un lado, si la planificación y manejo de la listas de espera se ha realizado «mediante sistemas y procedimientos guiados por los principios de eficacia, equidad y transparencia y cumpliendo los preceptivos tiempos máximos de espera». Y, por otro, si los gastos derivados de la asistencia sanitaria con medios ajenos, las derivaciones a la privada, «se han realizado conforme a la normativa de contratación pública, son planificadas y controladas de forma adecuada y se llevan a cabo tras las correspondientes evaluaciones de recursos propios». En ambas cuestiones, la respuesta no es positiva.

Listas de espera

En cuanto a las listas de espera, establece no solo que en todas ellas –quirúrgica, consultas y pruebas– se han incumplido los plazos legales establecidos para atender al paciente, sino que tampoco se gestionan con la transparencia que sería necesaria.

Entre otras cuestiones, indica que el sistema de información del SES permite el aplazamiento de una intervención quirúrgica por 'otros motivos' distintos a la solicitud del paciente, decisión médica o causa de fuerza mayor, «lo que constituye un riesgo de reducción no justificada de la lista estructural y de aumento de la de Pacientes Transitoriamente no Programables (TNP)», en los que se incluyen aquellos casos en los que programación de la operación no es posible por razones personales o laborales o causa médica.

«Teniendo en cuenta estas circunstancias, se ha analizado la evolución mensual del número de pacientes en lista de espera quirúrgica en el área de salud de Badajoz desde diciembre de 2021 a enero de 2023, detectándose una disminución significativa de los pacientes en lista de espera estructural (si la espera se atribuye al sistema sanitario) en los meses de diciembre de 2021, junio de 2022 y diciembre de 2022, coincidiendo con las fechas de suministro de información al Ministerio de Sanidad y de publicación de información semestral».

En esas fechas, añade el Tribunal de Cuentas, se produce «un correlativo aumento» de los pacientes en TNP, «cuyos datos no son objeto de publicación». Se da la circunstancia, además, de que la principal razón de ese trasvase se debe a 'otros motivos', «es decir, causa indeterminada». También aclara que ese movimiento de pacientes, realizado por el SES, «supone un riesgo en el sistema de garantías, al suspender temporalmente la misma para estos pacientes sin que exista justificación para ello».

Para el tribunal, la información publicada por el SES ofrece una «versión limitada». Entre otros motivos, «porque no refleja los cambios que se producen durante el año, sino que presenta solo una visión puntual en dos únicos momentos».

Las derivaciones

En cuanto a la asistencia sanitaria con medios ajenos, las derivaciones a la privada, el tribunal aclara que el análisis se centra solo en los contratos que ha podido supervisar, «porque hay expedientes tramitados por los servicios centrales para los que no es posible desglosar por áreas de salud el importe facturado». Asunto que reprocha al SES: «La falta de información de facturación segregada constituye una deficiencia en la gestión, ya que condiciona la medición de la eficiencia de los hospitales y dificulta la llevanza de una contabilidad de costes adecuada».

Indica que de los contratos desglosados, aparecen gastos en asistencias sanitarias prestadas con medios ajenos por 6.509.831 euros, de los que 5.526.417 se encuadran en contratos que ya habían finalizado, «que se han extendido en el tiempo de forma indebida», y 443.931 euros sin que mediara contrato alguno.

El tribunal recuerda que «la ausencia de tramitación de un expediente de contratación conforme a la ley supone el incumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir la contratación pública». Detalla, además, que algunos de los contratos mantenidos en el tiempo habían caducado hacía ocho años «a pesar de lo cual no se licitó un nuevo contrato para la realización de la prestación, sino que se siguió facturando con el contratista anterior».

El organismo indica igualmente que no se efectuó antes de que se llevaran a cabo estos gastos «un análisis global y específico sobre las posibles carencias de medios humanos y materiales», que justifiquen acudir a la privada. Y critica que no exista en los servicios centrales del SES ni tampoco en el área de salud de Badajoz un sistema de control de las facturas remitidas por los centros privados. «La inexistencia de unas pautas claras y establecidas por escrito sobre los extremos a comprobar, distinguiendo por un lado la adecuación del servicio con la propuesta médica de derivación y, por otro lado, la verificación de la factura respecto de la tarifa establecida, constituye un riesgo de control interno al no estar estandarizadas las fases del procedimiento y definidas las responsabilidades».