El Tribunal Constitucional pone coto al coto La ley hacía imposible que un conductor que chocara contra un jabalí o un ciervo lograra una sentencia favorable, hasta que una juez se planteó su inconstitucionalidad con el argumento de que quien obtiene un beneficio de estos animales debería responder de los riesgos que conlleva dicha actividad JACINTO J. MARABEL MATOS Doctor en Derecho Martes, 20 noviembre 2018, 00:17

Extremadura es un gran coto de caza. La superficie reservada a terrenos cinegéticos bajo gestión pública o privada ocupa el 84% del total regional. Anualmente, los ingresos por aprovechamientos cinegéticos y licencias suponen casi siete millones de euros para las arcas públicas, mientras que la práctica de la actividad venatoria genera otros cuatrocientos millones en el sector privado. Sin duda esta última es una fuente de recursos extremadamente importante para el medio rural que, no obstante, cuenta también con detractores siempre dispuestos a poner el dedo en la llaga de una consecuencia incidental de la misma: los accidentes de tráfico.

En efecto, en el ámbito nacional y según la Dirección General de Tráfico, el pasado año se registraron 20.492 siniestros por irrupción de especies cinegéticas en la calzada. Aunque el número de accidentes en Extremadura fue de 1.162, ya en el primer semestre del año en curso llevamos 743: tantos como en 2014. Las cifras y la gravedad de los mismos están relacionadas con el progresivo aumento de monterías y recechos de piezas de caza mayor, fundamentalmente corzos y jabalíes, que irrumpen sin control en las carreteras causando la mitad de los accidentes los segundos y una tercera parte los primeros, de modo que, según las aseguradoras, su resarcimiento llegó a costar a los titulares de los cotos más de treinta y cinco millones de euros anuales.

Una cuantía ligada a un tipo de siniestros que venían siendo resueltos en base a criterios de culpa extracontractual o aquiliana, responsabilizando al titular del predio de los daños provocados por animales provenientes de su propiedad conforme con la teoría del fructus fundi, de larga tradición romanística en nuestro país. Así se mantuvo inamovible durante más de un siglo a través de las leyes de caza, hasta que la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, comenzó a asignar el coste del aseguramiento al ámbito de la circulación de vehículos y seguridad vial, introduciendo en la ecuación al conductor como posible responsable. Sin embargo, fue la Ley 17/2005, de 19 de julio, reguladora del permiso de conducción por puntos, la que acabó de apuntillarlo incorporando el régimen culpabilístico a través de la Disposición Adicional Novena de la Ley de Tráfico.

La pieza de caza asumió entonces la consideración de res nullius, exonerando a los dueños de los cotos, que tan sólo tenían que responder si se acreditaba un nexo venatorio directo o negligencia en la acotación del terreno. Por un tiempo la pelota pasó al tejado de la Administración, que respondía por falta de conservación o señalización de la vía, pero la Ley 6/2014, de 7 de abril, acabó de cerrar también esta posibilidad, responsabilizando al conductor, salvo que el accidente fuera consecuencia directa de una acción de caza llevada a cabo hasta 12 horas antes o que el titular de la vía no la hubiera señalizado convenientemente o no hubiera reparado la valla, para el caso de autovías.

Algunos lobistas se congratularon públicamente de haber presionado al legislativo en este giro copernicano, como expresamente denunció el magistrado Pantaleón Prieto en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 50/2016, de 11 de febrero. Incluso gran parte la doctrina criticó también que la reforma eliminaba de un plumazo el principio general de responsabilidad consagrado en el artículo 1.902 del Código Civil, ponderando una actividad de recreo por encima de la propia vida humana. Pero todo se mantuvo igual, por lo que si una pieza de caza mayor impactaba con su vehículo, usted debía asumir todos los gastos.

La redacción del precepto hacía casi imposible que un conductor consiguiese una sentencia favorable, hasta que una juez riojana se planteó su inconstitucionalidad en el razonamiento de quien se sirve de los animales y obtiene un beneficio con ellos debería responder de los riesgos que conlleva dicha actividad. Y tan irrebatible es el argumento que acabó siendo acogido por el Tribunal Constitucional en la reciente Sentencia 112/2018, de 17 de octubre, reprochando que la voluntad del legislador con la reforma fuera únicamente la de excluir al titular de los terrenos de toda clase de culpa, eludiendo la aplicación de los criterios generales de la responsabilidad.

El Tribunal Constitucional ha venido a poner remedio a una situación en la que, pese a reconocer la flagrante indefensión de los conductores, los jueces no podían hacer otra cosa que declarar automáticamente su culpa. ¿Esto quiere decir que a partir de ahora pagará siempre el titular del coto o la Administración? Claro que no. Habrá que valorar en cada caso el título de imputación idóneo, pero ya no prevalecerán como antes las circunstancias de la conducción. Con la que está cayendo y pese a los descreídos de turno, sigue habiendo motivos para confiar en nuestros tribunales.