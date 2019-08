No sin mi tribu

La Historia es inseparable del debate político y social. A través de la Historia podemos tomar ejemplos de vida con una clara intención de autocrítica; sin embargo, jamás ha estado nuestra sociedad tan alejada de asimilar unas líneas rojas que nos permita convivir con garantías dentro de la tribu humana.

Equiparse al anárquico Henry Thoreau es una utopía existencialista, útil si acaso durante nuestros retiros espirituales de fin de semana. Nuestra vinculación al Estado nos hace presos, sí, pero garantes de derechos y obligaciones. Teniéndolo en cuenta, es curiosa la doble moral de ciertas bases críticas de la sociedad. Que una votante se niegue a formar parte de una mesa electoral es un acto de rebeldía, pero no fluctúa contra la convivencia. Incluso delitos de necesidad alimenticia o sin premisas violentas. De ahí que unas penas excesivas sean condenadas. En cambio, ante un ser armado con un machete y a punto de acabar con la vida de una recién licenciada agente de policía -véase el caso concreto de hace unas semanas en Carabanchel- los parámetros legales no condenan al mal individuo a ser abatido sin miramientos como grave infractor del derecho básico de la vida. Es curioso como ninguno de los agentes que rodean el acto se atreven a hacer lo correcto, que no lo legal.

La prevención es ley en el camino hacia la libertad, pero la defensa es el único medio para restaurar la vida. Me sorprendía hace meses, el relato de una mujer maltratada que aborrecía el servicio policial con la siguiente afirmación: mediante la conversación, todos podemos reeducar y disuadir la violencia. El maltratador en sí, pese a la orden de alejamiento, sigue pisteando el hogar de la protagonista. Paliar la violencia mediante el noble arte de la oratoria condenaría a más de uno al cementerio, pero no es eso lo que nos atañe. Condenaba, además, la eficiencia policial ante los atentados de Barcelona. «Se podrían haber detenido sin matarlos», recalca. Confunde nuestro país entre términos tan distintos como prevención y racismo, a falta de terrorismo supremacista con el que hacer extensible mi crítica a los autóctonos. Pretender una educación común e igualitaria en un mundo globalizado a partes desiguales es un paso condenado al fracaso.

La violencia arbitraria, salvo excepciones psiquiátricas, es una amenaza al derecho esencial de la vida. La defensa a ultranza de que bajo riesgo extremo un atacante deba ser abatido sin consecuencias pone ante el peligro a decenas de inocentes en décimas de segundo. Habrá quien levante la mano y condene cuanto digo, pero el buenismo puede acarrear consecuencias incorregibles.

Durante décadas, España se vio víctima de sus propias cadenas históricas y una incomprensible estrategia defensiva. Más de 800 muertos en el mal llamado conflicto vasco: los vascos son nuestros hermanos, los asesinos son afuerinos de la tribu. Los discursos homófobos y electoralistas de la extrema derecha y la tibieza maniquea de la extrema izquierda nos condenan al desasosiego, terriblemente indefensos y desesperanzados. A la espera de que el ser humano supere el hartazgo, tal vez algún día lleguemos a arrepentirnos de tanta dejadez y buenismo político.