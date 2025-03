Las tres rutas de Évora

Évora, ciudad turística. Situada a una hora de Lisboa, se llena durante el día de turistas japoneses y americanos que hacen una excursión rápida a ... la ciudad. Esto significa que pueden soplarles por una caña y una tónica sin rodaja de limón en una terraza, 7,50 euros (café bar Estrela d'Ouro) o 2 euros por un café y un agua con gas en la terraza de un parque, junto a la Capela dos Ossos. Así que atención a los precios. Por lo demás, composición de lugar: nos situamos en la Praça do Giraldo, el centro de una estrella de tres puntas: la de la calle comercial y el acueducto; la que va al mercado, la Igreja da Graça y el museo de la Capela dos Ossos y la que lleva a la Catedral, el templo romano y los museos.

El desayuno… Pan bio, yogures, tostadas modernas (aguacate, hierbas aromáticas, humus) en Do Largo, en la agradable plaza Álvaro Velho. En los soportales de la plaza de Giraldo, pasteles en Gema dÉvora y tostadas y pasteles en Arcada, un clásico modernizado. Otra pastelería: Nata, en rua da República, junto a Giraldo. No dejen de probar las queijadas.

Ampliar E. R.

El paseo… Ruta primera: ascendemos desde la plaza de Giraldo por una calle de tiendas de artesanía del corcho para turistas. Al final, llegamos a la Catedral y su tesoro: 9-18 horas en verano, la entrada 4 euros, 5 si se sube a las torres. Los jubilados y los estudiantes, descuentos. Seguimos al Palacio Duques de Cadaval, palacio e iglesia: 8 euros; jubilados y estudiantes, 6. Horario: 9-13, 14-18 de miércoles a domingo. Admiramos el templo romano y entramos en la Fundación Eugénio de Almeida. Es gratis y merece la pena. Exposiciones temporales. Tienen una sobre abejas, «Bzzzzz», que gusta a los niños. Desde sus ventanas, se disfruta de la mejor perspectiva del templo romano. Al lado, enoteca Cartuxa. Acabamos en el museo de Évora: 9.30-13 y 14-17.30; 8 euros y la mitad jubilados y estudiantes, es variado y entretenido. Cuando lo visitamos, tenía una exposición temporal de creadores de Badajoz. Recomendación: comprar un Évora Ticket (8 euros para un día) que permite visitar 13 museos, edificios e iglesias. Aunque no incluye la Capela dos Ossos.

Ruta segunda: volvemos a la Praça do Giraldo, descendemos por la rua da República y llegamos a la iglesia de Graça, que visitaremos. Después, la Capela dos Ossos más antigua de Portugal (siglo XVII), convertida en un museo inesperado, que va más allá de los huesos, desde el año 2015. No se lo pierdan, además de «los huesos que aquí estamos por los vuestros esperamos», hay una colección de belenes sorprendente y preciosa, además de buenas vistas desde las terrazas (6 euros y 4 los mayores de 65 y jóvenes de 12 a 25). Frente a Graça, el Museo del diseño y la artesanía; enfrente, el mercado y a un lado, el relajante jardín público.

1. Capilla de los huesos E. R.

Ruta tercera: volvemos a Giraldo por la rua Romão Ramalho, llena de tiendas. Desde la plaza, avanzamos por la calle João de Deus y conoceremos tiendas clásicas como Progresso Leds, que abrió en 1925 y es ideal para encontrar un regalo curioso, o Casa Finita, desde 1939. En la plaza Joaquim António de Aguiar, Arte Antiga: pasteles y pan alentejano.

Gastronomía

La comida… Cerca de esa panadería, Fialho, un clásico recomendado por En Salsa. Auténtico y no defrauda: Taverna Típica Quarta Feira, conviene reservar: +351 266 707 530. Barato y rico: Casa do Avó en el mercado, frente a la capilla de los huesos. Dos zonas con muchos restaurantes a elegir: el interior del mercado y alrededores y la calle Alcarcova de Baixo, junto a Giraldo, llena de ambiente y terrazas con encanto: Tua Madre, Mercearia 47, Nata, Piparoza, Aromas do Campo, Courelas da Torre…