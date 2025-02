Uno de cada tres parados extremeños lleva más de dos años buscando empleo

José M. Martín Badajoz Domingo, 13 de marzo 2022, 07:37 Comenta Compartir

Un mes desde finales de 2018. «Fue una sustitución de un mes en el CAMF de Alcuéscar», resume Ana (48 años, Badajoz ) toda sus experiencia laboral en más de tres años.

El suyo no es un caso aislado. De los 92.700 parados que hay ... Extremadura, casi un tercio llevan más de dos años en esa situación: 28.700 personas exactamente, que representan a un 30,9% del total de desempleados de la región. «Hace dos años que terminé mi contrato como alumna-trabajadora en una Escuela Profesional y desde entonces no he encontrado trabajo», narra su situación Montse Gallego (45 años, Don Benito).

Ellas están en búsqueda activa de empleo. Rastrean la web y echan sus currículos, pero en muy pocos casos obtienen respuesta. «No he hecho una entrevista en dos años», reconoce Montse. La cifra 28.700 extremeños llevan buscando empleo desde hace más de dos años, según la EPA del mes de diciembre de 2021; a pesar de que esta cifra creció en la segunda mitad del año pasado, en la comparación interanual se comprueba un descenso en casi 4.000 personas desde diciembre de 2020. Cuando lo consigue, Ana tampoco ha logrado ser elegida para el puesto de trabajo. «Las pocas entrevistas que tengo se convierten en algo incómodo, porque en muchas ocasiones me preguntan los motivos de llevar tanto tiempo sin empleo», reconoce esta pacense. «Parece que ya nadie se acuerda de que hemos vivido una pandemia durante la cual todo ha sido mucho más difícil», añade. El porcentaje de parados de larga duración en Extremadura –los que llevan más de dos años sin trabajar– es muy similar al que la última encuesta sobre la población activa (EPA) –la publicada en diciembre– recoge a nivel nacional (29,4%). Igualmente, es una tasa prácticamente idéntica a la que existe en Andalucía y algo superior, entre cuatro y cinco puntos, que las registradas en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Ana es consciente de que cuanto más tiempo permanezca desempleada más le va a costar encontrar trabajo. Por eso, trata de continuar formándose. «He hecho muchos cursos: el de formador de formadores, uno de comercio exterior, otro de teleoperadora», apunta esta graduada en Empresariales. Su objetivo es mantenerse activa y que no haya huecos temporales demasiado grandes en su currículo. «He trabajado 20 años en el comercio; creo que es mi edad lo que hace que no me llamen» Montse gallego Sin embargo, considera que es la edad lo que más juega en su contra. Es la misma sensación que tiene Montse. No les falta razón. Hay 16.700 mujeres de entre 45 y 54 años paradas en Extremadura, según la EPA. Es el grupo, por sexo y edad, que más personas desempleadas suma. Son el 18% del total y el 35% si se tiene en cuenta solo a las mujeres. «En la mayoría de los procesos de selección ni siquiera puedo participar», lamenta Ana, que explica que lo primero que se encuentra en una oferta de trabajo es un cuestionario en el que le solicitan sus datos y en muchos casos no tiene opción de continuar. Al ser todo a través del ordenador y filtrar por edad, ni Ana ni Montse tienen la opción de que las conozcan. «Tengo más de 20 años de experiencia en el comercio, que es el sector en el que me centro, pero también busco en otros», aporta Montse, que lamenta que haya ayudas y subvenciones para la contratación de gente joven, pero no para su grupo de edad. «Puedo aportar cosas diferentes que las personas más jóvenes y estoy en una edad muy buena para trabajar», defiende. El problema: «No te ven, te responde una máquina», apostilla Ana. Ambas creen que si alguna empresa se molestara en revisar su currículo o en hacerle una entrevista sería mucho más fácil para ellas. Experiencia laboral no les falta. Ana trabajó más de 15 años dos grandes cadenas comerciales distintas, pero salió a finales de 2018 en un expediente de regulación de empleo. «Desde entonces mi trabajo es buscar trabajo», aporta cansada de que no se abra ninguna de las puertas a las que llama. En esa franja de edad en la que se mueven Ana y Montse –que agrupa a 26.000 parados, el volumen más elevado– el 65% de las personas en situación de desempleo son mujeres. Bajada anual No todos los datos son negativos para los parados de larga duración. Durante el último año el número de desempleados total en la región se redujo en 12.000 trabajadores en Extremadura. Al mismo tiempo también se produjo un descenso en las personas que llevaban más tiempo buscando empleo. La pandemia ha complicado el mercado laboral y alargado el tiempo que se tarda en encontrar empleo En diciembre de 2020 eran 32.500, casi 4.000 más que en la última EPA. O lo que es lo mismo, una de cada tres personas que desaparecieron de la lista de parados a lo largo de 2021 fueron del grupo de desempleados que llevaban dos años o más sin trabajar. También es cierto que en los dos últimos trimestres del año el número de parados de larga duración ha vuelto a crecer. En la EPA de junio eran 23.000, lo que supuso un descenso de 9.500 en apenas seis meses, pero a partir de entones se volvió a incrementar en 5.700 personas hasta alcanzar los 28.700. Aun así, la tendencia global a la baja del año hizo que se terminase con el número de parados de larga duración más reducido desde el año 2010. Y es que tras la crisis económica de 2008, en los momentos en los que el desempleo fue más elevado, se llegaron a superar los 60.000 parados que llevaban más de dos años sin encontrar trabajo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Extremadura

Parados