Tres osos y muchas huellas en una travesía polar casi a ciegas

El aventurero pacense José Trejo culminó ayer su travesía por las gélidas tierras de Svalvard, archipiélago noruego a menos de dosmil kilómetros del Polo norte. ... No ha hecho falta disparar el rifle que es obligatorio llevar para desenvolverse en estas latitudes, aunque han avistado varios osos polares, que era el principal riesgo al que se enfrentaban en su periplo por esta isla que en 1980 recorrió un grupo de extremeños. Esa gesta llevó a este pacense acompañado de dos amigos vascos –Gontzal de la Hidalga y Jorge Gorrosari– a emular 42 años después aquella travesía a la que ellos han bautizado como 'Spitzberg 8022'.

Los tres han hecho a pie 280 kilómetros tirando de un trineo de sesenta kilos donde transportaban sus víveres y la tienda de campaña. Como única ayuda, unos esquíes de travesía nórdica que el extremeño asegura que se ha puesto por primera vez para esta aventura.

Ampliar Jorge Gorosarri, José Trejo y Gontzal de la Hidalga nada más llegar de su travesía. HOY

Recién llegado Longyearbyen, la capital de Svalvard y punto de partida y llegada, Trejo explicó ayer a este diario que la logística ha funcionado a la perfección, cree que por la experiencia que adquirió en el lago Baikal y en su trabajo anterior en Groenlandia. Y pese a las temperaturas de treinta grados bajo cero durante dos noches, esta vez lo peor no ha sido el frío, sino caminar muchas horas a ciegas, una sensación que no esperaban. «Lo más duro –relata– ha sido la falta de visibilidad. Ya la policía nos avisó de su fiereza. Y es que a a veces teníamos cero visión y debíamos subir desniveles interminables en los que te mareas por falta de referencia, ya que todo es blanco alrededor, lo que hacía que no viéramos el entorno. Al montar el campamento temíamos a los osos, que es un peligro real. En Badajoz los perros comen chuletas, pero aquí los osos comen humanos, te lo advierte todo el mundo y eso crea tensión. Precisamente a la vuelta me acabo de encontrar con un antiguo compañero de cuando trabajaba en Groenlandia. No lo veía hace diez años y ha llegado en un velero. Me ha contado que antes trabajaba de guía en Svalvard, pero lo dejó por el tema de los osos, ya que vio cómo uno sacaba por la cabeza una vez a un joven de la tienda de campaña y aquí las armas que se usan son muy antiguas y a veces fallan», relata

«¡Las garras eran enormes!»

Osos polares afirma que han visto tres ejemplares en estas tres semanas avanzando por la nieve y el hielo, pero casi peor que estos avistamientos reales a medio kilómetro de distancia era cada vez que se topaban con huellas, un hallazgo inquietante que no les concedía ni un minuto de relax. «Cerca de una de las cabañas, antes de cruzar uno de los fiordos, vimos pisadas. ¡Las garras eran enormes, dos veces la palma de mi mano! Ese día nos tocaba acampar cerca del hielo de banquisa. Hace un par de años en ese mismo lugar un oso se comió a un chico de quince años. Días después cruzando otro fiordo helado nos topamos con un macho por las huellas. Tuvimos que cambiar la ruta y nos topamos de frente con otro, esta vez con una hembra y su cachorro. Todo ello con ventisca, sin apenas visibilidad y con un viento helado del Polo Norte, menos mal que soplaba a favor y esto ayudó. Cuando ves de lejos a un oso tienes que procurar que no te vea ni te huela, o si no te sigue varios días hasta que se te mete en el campamento».

Ampliar En la tienda para tres, donde la temperatura subía a unos niveles aceptables HOY

La aventura ha sido patrocinada por la Diputación de Badajoz y el concesionario Centrowagen, ha durado 21 días con sus noches, aunque llegados a una determinada latitud no oscurece y resulta desconcertante, tal y como explicó en una de las escasas comunicaciones que ha podido realizar el extremeño en su perfil de redes sociales en cuanto tenía cobertura. Y aunque la ventisca les ha negado muchas horas de unos paisajes espectaculares, otro imprevisto en cambio resultó agradable, como encontrarse abierto el hotel de la ciudad fantasma de Pyramiden (abandonada en 1998), que sorprendentemente tenía clientes en esta época del año y ello les permitió a mitad de ruta disfrutar de una cerveza, por supuesto bien fría.