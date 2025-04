«Tres mil si muerdes»

Estoy leyendo 'Nido de piratas' (Jesús Fernández Úbeda, Debate, Barcelona, 2023, 19,90 euros), que cuenta la historia del diario Pueblo, retratando aquellos años en ... los que el periodismo era un oficio de buscavidas dispuestos a todo con tal de tener una buena historia y un mejor titular. En Pueblo, se formó un elenco de periodistas hoy veteranos como Arturo Pérez-Reverte, Rosa Villacastín, Carmen Rigalt, Raúl del Pozo, Julia Navarro y Yale, que era su padre, o Andrés Aberasturi, dirigidos todos por Emilio Romero.

En el libro se suceden anécdotas más o menos canallas como cuando Tico Medina se disfrazó de mendigo para ser recibido por Indira Gandhi y conseguir una foto con ella y una entrevista más o menos imaginaria o cómo Yale se disfrazó de camarero para conseguir las fotos del primer transplante de corazón hecho en España.

Tras cada aventura rocambolesca de reporteros que 'matan' por una buena historia, siento un chute de nostalgia. ¡Cómo echo de menos aquella época en que quienes escribíamos en los periódicos no salíamos en la foto, nadie nos conocía y podíamos buscarnos la vida para escribir reportajes que hoy serían imposibles por la presión del buenismo impostado de las redes sociales y por la autocensura!

Porque uno también se disfrazó de camarero para entrevistar a Alejandro Sanz (echaron de detrás del escenario a todos los reporteros, menos a un servidor, que adujo ser camarero de un bar de la compostelana praza da Quintana). O cuando me disfracé de fotógrafo para entrar en el comedor del hotel NH de Cáceres y contar qué comían y de qué hablaban los cancilleres de la Unión Europea (me descubrió el equipo de Berlusconi y el jefe de seguridad de la Moncloa me amenazó esa tarde con quitarme un carnet de periodista que yo no tenía).

Como mendigo, hice cola ante las monjas trinitarias cacereñas para coger ropa gratis y contar la experiencia; para comer en la Cocina Económica de Santiago de Compostela el Día del Padre (la monja me dio doble ración porque se enterneció al verme sin afeitar, en chándal, con un esparadrapo en las gafas y sin un brazo); para pedir un crédito por los bancos de Vigo, que no me concedieron, pero hice llorar a la señora que me atendió en el BBV.

Me he disfrazado de aparcacoches, de vendedor de pañuelos casa por casa, de músico menesteroso tocando una pandereta para conseguir limosna, de sacerdote que recorría el entorno de la catedral de Santiago atendiendo preguntas y dudas de los peregrinos, de cliente de prostíbulo en O Pombal compostelano, cuando una chica me dijo que me cobraba 3.000 si mordía y 2.500 si no lo hacía... Siempre me acompañaba un fotógrafo, que retrataba disimuladamente el momento, luego contaba la experiencia en el periódico y el engaño cobraba sentido y repercutía.

Lo más fuerte que he hecho ha sido confesarme con el padre Penitencial en la Catedral de Santiago. Le confesé dos pecados: engañar a Hacienda e ir a misa los jueves en lugar de los domingos. Respondió que él también engañaba a Hacienda, que eso no era pecado porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pero que lo de ir a misa los jueves era muy grave. El titular del domingo, con mi foto arrodillado en el confesionario, fue: «Padre penitencial: Engañar a Hacienda no es pecado». Ninguno de estos reportajes me causó problema alguno. Solo una vez que conté cómo se organizaban las cajeras de un Hipercor para ir a hacer pis se quejaron los jefes de El Corte Inglés. Eran otros tiempos y yo era un reportero joven, feliz e inconsciente.