Tres mercadillos navideños a un paso de Extremadura que no te puedes perder este puente de diciembre Vive la magia de la Navidad en estas localidades con 'mucho encanto'

Irene Manzano Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:01 | Actualizado 13:22h. Comenta Compartir

La Navidad es una de esas fechas que llenan los meses de diciembre y enero de pura magia e ilusión. Una festividad que incluye a todas las generaciones y donde se contagia la alegría por compartir momentos en familia. Todas las localidades se abren a decorar sus calles con mucha luz y color, pero, ¿cuáles son aquellas que más destacan por sus mercadillos navideños?

Muy cerca de Extremadura se pueden encontrar mercadillos que le añaden un 'toque extra' a la Navidad y son de visita obligatoria dentro del recorrido de los mercados 'con más encanto'.

Wonderland, Lisboa (Portugal)

'Wonderland' es el principal mercado y parque de atracciones navideño al aire libre de la capital portuguesa. Se encuentra en el Parque Eduardo VII que abre sus puertas a la Navidad el 28 de noviembre y que se podrá disfrutar hasta el 4 de enero.

El acceso es gratuito y entre sus principales atractivos se encuentran una pista de hielo, una noria gigante, la casa de Papá Noel, puestos de comida y bebida y el Mercado de Artesanía y Gastronomía, todo a los pies de una gran árbol de Navidad.

Óbidos 'Vila Natal', Óbidos (Portugal)

Cerca de Lisboa, Óbidos, es una de las localidades amuralladas más bellas del país vecino. Denominada como 'la ciudad medieval perfectamente conservada de Portugal' hace honor a estos méritos con su cuidada instalación navideña abrazada por la muralla medieval y el monumental castillo de la localidad, un lugar que se vuelve idóneo para disfrutar de una Navidad en familia.

Ampliar Óbidos Vila Natal Web 'De ilusión a recuerdo'

Desde el 28 de noviembre hasta el 4 de enero la villa medieval se transformará en una 'Gran Fábrica de Navidad'. Habrá atracciones para toda la familia como una pista de hielo o la 'Cabaña Encantada' de Papá Noel, además del mercadillo navideño con puestos para comer y comprar regalos. El acceso a este mercado es mediante entrada y se recomienda adquirirla de manera online para evitar esperas en el lugar.

Mercado Navideño de Artesanía, Sevilla

Si prefieres desplazarte al sur de la península, el Mercado Navideño de Artesanía en Sevilla, también llamada Feria de Artesanía Creativa, es uno de los mercadillos más destacados dentro de nuestra geografía.

Los Jardines del Paseo de Cristina acogerán desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero alrededor de 50 expositores compuestos por artesanos de la localidad, nacionales e internacionales. Al estar a pie de calle, el acceso es libre y gratuito.

Ampliar Feria de Artesanía Creativa de Navidad en Sevilla Federación Artesanal de Sevilla

Esta es una pequeña muestra de los mercadillos más relevantes cerca de la región, una oportunidad única para sumergirse en las tradiciones navideñas de otras localidades que le dan su propio 'toque mágico' a esta festividad.

Temas

Artesanía

Navidad

Sevilla

Extremadura

Lisboa

Portugal