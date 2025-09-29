Los tres mejores guiones cinematográficos extremeños logran 24.000 euros de premio Los trabajos seleccionados son 'Mansa Alborada', de Miguel Gil Izquierdo; 'Yo estuve en el vientre de mi abuela', de Sala Molaro Bermejo, y 'Las vías de plata', de Elena Marcelo Novillo-Fertrell

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado la resolución por la que se conceden los premios a los mejores guiones cinematográficos para películas de largometrajes realizados en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2025.

Los trabajos premiados han sido 'Mansa Alborada', de Miguel Gil Izquierdo; 'Yo estuve en el vientre de mi abuela', de Sala Molaro Bermejo, y 'Las vías de plata', de la cineasta y productora Elena Marcelo Novillo-Fertrell. Cada uno de los guiones ha sido galardonado con 8.000 euros.

El objetivo de estos galardones es ayudar al asentamiento y crecimiento de la industria audiovisual en Extremadura.

Según recoge el DOE, la concesión de estos premios no es compatible con otros premios, ayudas o subvenciones de administraciones o entidades para la misma finalidad.

Se deben presentar a festivales

Además, se hará constar, según los establecido, que se trata de una obra premiada por la Junta de Extremadura y se deberá presentar en festivales promovidos por la propia Consejería de Cultura, Turismo Jóvenes y Deportes, como así indica la propia resolución.

