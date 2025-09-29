HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

'Las vías de plata', uno de los trabajos premiados.

Los tres mejores guiones cinematográficos extremeños logran 24.000 euros de premio

Los trabajos seleccionados son 'Mansa Alborada', de Miguel Gil Izquierdo; 'Yo estuve en el vientre de mi abuela', de Sala Molaro Bermejo, y 'Las vías de plata', de Elena Marcelo Novillo-Fertrell

R. H.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:01

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado la resolución por la que se conceden los premios a los mejores guiones cinematográficos para películas de largometrajes realizados en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2025.

Los trabajos premiados han sido 'Mansa Alborada', de Miguel Gil Izquierdo; 'Yo estuve en el vientre de mi abuela', de Sala Molaro Bermejo, y 'Las vías de plata', de la cineasta y productora Elena Marcelo Novillo-Fertrell. Cada uno de los guiones ha sido galardonado con 8.000 euros.

El objetivo de estos galardones es ayudar al asentamiento y crecimiento de la industria audiovisual en Extremadura.

Según recoge el DOE, la concesión de estos premios no es compatible con otros premios, ayudas o subvenciones de administraciones o entidades para la misma finalidad.

Se deben presentar a festivales

Además, se hará constar, según los establecido, que se trata de una obra premiada por la Junta de Extremadura y se deberá presentar en festivales promovidos por la propia Consejería de Cultura, Turismo Jóvenes y Deportes, como así indica la propia resolución.

