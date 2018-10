Las tres fotovoltaicas de Enel en La Sibería ya cuentan con la DIA positiva La multinacional prevé invertir unos 120 millones por las plantas proyectadas en La Siberia CELESTINO J. VINAGRE Jueves, 25 octubre 2018, 11:20

El grupo Enel, accionista mayoritario de la eléctrica Endesa, cuenta ya con el permiso fundamental para construir sus tres plantas fotovoltaicas proyectadas en la comarca pacense de La Siberia. Si ayer se supo que la Junta emitía la declaración de impacto ambiental (DIA) positiva para una de las tres fotovoltaicas, la denominada Valdecaballeros Solar, el Diario Oficial de Extremadura publica hoy que igualmente concede el permiso ambiental para las otras, bautizadas Navalvillar Solar y Castilblanco Solar. Valdecaballeros Solar, a pesar de su nombre, no ocupa término municipal de esa población sino se extenderá por los de Casas de don Pedro y Talarrubias. Lo mismo ocurre con la llamada Navalvillar Solar. En cambio, la instalación Castilblanco Solar se desarrollará solamente por el término de Casas de Don Pedro.

Se trata de tres plantas con una potencia instalada en cada caso de 42,8 megavatios (MW). La inversión prevista por cada planta puede rondar los 37 millones de euros por lo que la construcción de las tres alcanzará un coste aproximado de 120 millones para la multinacional energética. La construcción de las tres fotovoltaicas permitirá crear 60 empleos directos y otros trescientos indirectos.

El DOE ha publicado hoy que Valdecaballeros Solar dispone también ya de la autorización administrativa previa, otra de las autorizaciones imprescindibles que concede la Administración para permitir proyectos. Esa autorización llegará en breve días a las otras dos instalaciones diseñadas en la comarca de La Siberia

Más información Visto bueno ambiental a la primera de las tres fotovoltaicas de Enel

Enel promueve hasta seis nuevas plantas fotovoltaicas en Extremadura cuya inversión total ronda los 240 millones. La multinacional italiana acaba de empezar a construir el parque fotovoltaico previsto en el municipio de Logrosán, en la comarca de Las Villuercas. Promueve allí otras tres plantas, Hernán Cortés, Zurbarán y Quijote, de 26,6, 42,9 y 26,5 MW de potencia instalada, respectivamente. La inversión prevista en cada una ronda los 30 millones en la primera y la tercera y los 40 en la segunda.

De otro lado, recoge Efe, el proyecto de planta fotovoltaica de 19,8 MW que irá en Casatejada, en Campo Arañuelo, no requiere de declaración de impacto ambiental. La Junta establece que no es necesario para instalar la fotovoltaica «ya que no se prevén impactos adversos significativos sobre el medio ambiente». La promueve la empresa Planta FV3.