En tres de cada diez hogares extremeños vive solo una persona

Tres de cada diez hogares extremeños (el 29,3% exactamente) eran unipersonales en el año 2021. Se trata del tipo de hogar más frecuente en ... la región, que además está proliferando más debido al envejecimiento de la población. Según datos del Instituto de Estadística de Extremadura, este tipo de hogar representa el 33,0% de los hogares en la provincia de Cáceres y el 26,9% en la de Badajoz. En 24 municipios de la provincia de Cáceres el porcentaje de hogares en los que viven solos supera el 50% del total, los que tienen mayores porcentajes son Robledillo de Gata (66,7%), Gargüera (65,2%), Toril (64,0%) y Ladrillar (62,1%) mientras que en la provincia de Badajoz únicamente supera el 50% un municipio, Valle de Matamoros (51,3%).

El número de hogares ocupados por menores de 65 años que vivían solos representa el 56,4% del total de unipersonales. En este grupo de edad hay más hombres que mujeres, mientras que entre los hogares ocupados por mayores de 65 años que viven solos es más alto el número de mujeres que el de hombres. Esto se debe a que la longevidad es más alta entre ellas.

En Extremadura, 104.281 hogares (24,0%) están formados por pareja con hijos en donde algún hijo es menor de 25 años y 26.616 (6,1%) corresponden a hogares formados por un solo progenitor que convive con algún hijo menor de 25 años. Según un informe de este orgánismo dependiente de la Junta, el 78,8% de los hogares son propiedad del residente y el 9,1% están alquilados.

Asimismo, el número total de viviendas en la región a 1 de enero de 2021 según los datos del Censo fue de 698.505. De ellas, 434.364 (el 62,2%) eran viviendas principales u hogares. El resto se considera segundas residencias. Los municipios en los que hay menos viviendas no principales son Calamonte (15,3%), Torremejía (16,0%), Guadiana (18,3%), Puebla de la Calzada (18,6%) y Arroyo de San Serván (19,2%) en la provincia de Badajoz; y Almaraz (17,2%) en la de Cáceres.

Añade Estadística que en entre 2001 y 2020 se construyeron el 21,7% de las viviendas principales y el 15,6% de las no principales. Casi la mitad de las viviendas principales (49,6%) se encuentra en un edificio residencial con una vivienda (es decir; son casas, no pisos), mientras que las viviendas no principales, en un edificio con una vivienda está el 68,5%.

Existe otro concepto que se usa en este tipo de estadísticas, el núcleo familiar, que es una unidad jerárquica intermedia entre la persona y el hogar. Según del Censo 2021, en Extremadura había 300.206 núcleos, el 78,5% formado por parejas de distinto sexo, 0,6% por parejas del mismo sexo y el 20,9% son núcleos que no son pareja.

Todos estos datos han sido elaborados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) a partir de los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).