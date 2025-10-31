Tres detenidos por robar material metálico valorado en 23.500 euros en una empresa cercana a Cáceres

R. H. Viernes, 31 de octubre 2025, 13:33 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a tres residentes en Portugal de 21, 30 y 34 años por robar con fuerza en una empresa de tratamiento de residuos metálicos próxima a la capital cacereña. Sustrajeron un camión y una furgoneta cargados de material metálico valorado en 23.500 euros. Los tres hombres han ingresado en prisión provisional.

El pasado 19 de octubre , el propietario de la empresa perjudicada interpuso una denuncia en la que manifestaba que personas desconocidas habían accedido al interior del recinto de su empresa durante la madrugada y que le habían sustraído diverso material valorado en 23.500 euros, así como un camión y una furgoneta.

Los agentes realizaron una inspección técnico ocular con el fin de recabar todas las pruebas e indicios posibles para esclarecer los hechos y localizar a los responsables. De forma paralela, el equipo ROCA inició una investigación, en la que contaron con la colaboración de agentes de Seguridad Ciudadana.

En el trascurso de la investigación, se tuvo conocimiento que los responsables abandonaron una furgoneta debido a una avería mecánica. Sucedió el día anterior al robo, en una localidad cercana a la ubicación de la empresa perjudicada, donde tres varones forasteros estacionaron el vehículo y se marcharon del lugar en un turismo.

Tras diverss gestiones, se determinó que los presuntos autores residen en Portugal y que tras cometer el robo se dirigieron al país vecino con los efectos sustraídos y ambos vehículos robados.

El pasado 24 de octubre, un agente detectó a estas personas en la localidad donde habían estacionado su furgoneta averiada, cuando regresaron para recuperarla. Gracias a la rápida movilización de diferentes patrullas, fueron localizados en la zona e identificados.

Los agentes verificaron sus pertenencias e inspeccionaron el turismo que conducían y la furgoneta, ambos con matrícula portuguesa, para hallar más indicios. Encontraron prendas de ropa y guantes que coincidían con los empleados por los responsables en la comisión del delito, así como las llaves de los vehículos sustraídos. Además, les intervinieron distintas navajas prohibidas que portaban los tres individuos.

Esto desembocó en la detención de los tres hombres, de 21, 30 y 34 años como presuntos autores del robo con fuerza. A dos de ellos les constan numerosos antecedentes penales por delitos contra el patrimonio cometidos en distintos países europeos.

Una vez finalizada la instrucción de diligencias policiales, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres, quien ha decretado su ingreso en prisión provisional.

