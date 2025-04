Tres comunidades de regantes reclaman que no se les penalice más en la dotación de agua por ahorrar otros años Montijo, Lobón y Zújar, que suman 63.000 hectáreas de regadío, subrayan que no pueden verse perjudicados por los excesos de consumo en otras zonas como la de Orellana

C. J. V. MÉRIDA. Viernes, 28 de enero 2022, 07:30 | Actualizado 12:04h.

«Si no hay agua suficiente porque los embalses no la tienen, no podremos regar lo mismo que en otras campañas pero a la hora del reparto del agua disponible no se nos puede penalizar más porque nosotros hemos ahorrado agua y otras comunidades de regante, no». La frase de Francisco Sánchez Bautista, presidente de la comunidad de regantes de Montijo, fija la posición de su asociación y la de los regantes de Lobón y Zújar ante un reparto de la dotación de agua para esta campaña todavía sin determinar oficialmente y que puede suponer, si el tiempo no cambia radicalmente en febrero y marzo, un recorte considerable de lo que habrá para regar. Reclaman, de forma resumida, a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que no se les puede penalizar más que otras comunidades como la de Orellana con exceso en el consumo, subrayan.

Montijo, Lobón y Zújar suman 63.000 hectáreas de riego. Asumen, salvo giro radical con la llegada de lluvias, que tendrán restricciones y no podrán tener agua para sus cultivos como habitualmente. Unas restricciones que evidentemente sufrirán todos los regantes. Pero reclaman mesura a la Confederación del Guadiana. Durante las últimas campañas, señalan, «ha generado un ahorro considerable de agua en sus zonas regables, ahorro conseguido gracias a la realización de considerables y continuas inversiones en modernización y consolidación de las infraestructuras de riego». Un ahorro que se puede cuantificar y confirmar porque instalaron 13.000 contadores «que permiten un control exhaustivo de los consumos reales».

En aplicación de la normativa del plan hidrológico de cuenca, la CHG, sostiene las tres comunidades, «debe contabilizar los excesos de consumo que se han producido cada campaña de riego durante el periodo comprendido entre el último año en el que se pudieron llenar los embalses y el primer ejercicio de sequía en el que se deban aplicar restricciones al consumo, como por desgracia sucederá este año».

Una vez contabilizados e individualizados los excesos de consumo, la normativa «exige» que las restricciones se apliquen en primer lugar a aquellas comunidades de regantes que hayan superado los consumos asignados en años anteriores, «hasta recuperar el volumen total excedido y contabilizado», han insistido.

Una vez compensados los excesos de consumo, se aplicarán las restricciones por igual a todas las comunidades de regantes, «consiguiéndose de esta forma un justo reparto del agua», según las comunidades de Montijo, Lobón y Zújar.

«No todas las demás zonas regables han ahorrado agua, al contrario, campaña tras campaña han consumido por encima de sus dotaciones», explicaron ayer en rueda de prensa celebrada en Montijo. La referencia implícita va dirigida a la comunidad de regantes del canal de Orellana, que ha protestado ante un borrador sobre un reparto posible del agua disponible para esta campaña.

Los regantes de Lobón, Zújar y Montijo concluyeron que «no pueden verse perjudicadas por los excesos de consumo generados de forma sistemática por otras zonas regables». Ellos, resaltan, en los últimos cinco años han logrado un ahorro de agua que se cifra en 887,95 hectómetros cúbicos, cantidad que está por encima de la capacidad total del embalse de Alange.