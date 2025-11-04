Tres arrestados por robar en comercios de la provincia de Cáceres

R. H. Martes, 4 de noviembre 2025, 14:19 Comenta Compartir

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al equipo Roca de Coria, han detenido a tres personas por varios robos con fuerza en comercios de la provincia de Cáceres.

Los arrestos de estos dos hombres y una mujer se han producido dentro de la denominada operación 'Wonder 25'. Se les investiga como supuestos autores de varios delitos de robo con fuerza cometidos en distintos establecimientos comerciales. En total, se contabilizaron cuatro hechos delictivos, dos cometidos en la localidad de Coria, uno en Moraleja y otro en Villamiel (Cáceres).

La actuación se inició a raíz de una serie de robos ocurridos durante los meses de septiembre y agosto de este año en las citadas poblaciones.

Desde el primer momento, los agentes del equipo ROCA sospecharon que los robos pudieran estar relacionados, debido a las similitudes en el 'modus operandi' empleado. En todos los casos, los autores actuaban durante la noche, forzando las cerraduras de los establecimientos mediante la fractura del bombín.

Para ello, utilizaban algún tipo de herramienta o instrumento contundente con el que apalancaban la cerradura hasta conseguir abrir la puerta y acceder al interior. Una vez dentro, sustraían principalmente prendas textiles y otros objetos de fácil transporte y posterior venta, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante las pesquisas practicadas, los agentes llevaron a cabo numerosas inspecciones oculares y tomas de manifestaciones, recopilando otros indicios en los distintos lugares donde se habían cometido los robos.

Amplio historial delictivo

Gracias a estas actuaciones, la Guardia Civil logró identificar a los presuntos responsables, quienes resultaron ser vecinos de la provincia de Badajoz, que cuentan con un amplio historial delictivo por hechos similares, cometidos en distintas provincias del territorio nacional.

Con todas las pruebas e indicios obtenidos, los agentes se desplazaron hasta Badajoz, donde procedieron a la detención de las tres personas como supuestas autoras de cuatro delitos contra el patrimonio por robo con fuerza.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al órgano judicial competente quedando los detenidos a disposición de la autoridad judicial.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha conseguido esclarecer una serie de robos que habían generado gran preocupación entre los comerciantes de la zona norte de la provincia y en relación a ellos, se recuerda la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o circunstancia sospechosa que pudiera servir para la prevención y esclarecimiento de este tipo de delitos.