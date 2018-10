Tres años parada la tramitación para tener más fondos Domingo, 21 octubre 2018, 09:06

En octubre de 2015 el Gobierno inició este año los pasos para que se garantizaran los fondos necesarios para la asistencia sanitaria a ciudadanos en comunidades autónomas en las que no residen. La realidad es que esa tramitación, por diversos motivos, está paralizada tres años después de que se vislumbraran las primeras iniciativas en ese sentido. La disolución de las Cortes y las elecciones anticipadas, primero, frenaron el proceso; después, a pesar del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy ya formado, el asunto no se volvió a abordar en la última legislatura y no se pudo concretar. Ahora, el Ejecutivo actual que preside Pedro Sánchez pretende activar el Fondo de Cohesión Sanitaria y el Fondo de Garantía Asistencial con el objetivo de que «cumplan con la idea inicial» para lo que fueron concebidos, la de «prestar la asistencia en condiciones de equidad en cualquier parte del territorio nacional», se indica a HOY desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.