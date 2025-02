Tres años de cárcel para los enfermeros que vieron el historial de sus amigos

La Audiencia de Badajoz ha impuesto una pena de tres años y tres meses de prisión a una pareja de enfermeros que accedieron 12 veces ... al historial clínico de una pareja de amigos, también enfermeros, con la intención de averiguar qué enfermedad padecían, un procedimiento en el que ha actuado como acusación particular el abogado pacense José Luis Delgado Viñals.

Ese acceso no consentido ha sido considerado por el tribunal un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público, un hecho que también conlleva la inhabilitación absoluta durante seis años, un período en el que no podrán ocupar un cargo u oficio público y, por tanto, no podrán trabajar como enfermeros en el sistema público de salud.

La sentencia que ahora se ha conocido, en la que ha actuado como ponente el presidente de la Sección Penal de la Audiencia, José Antonio Patrocinio, juzga los hechos denunciados por una pareja residente en Cáceres que denunció judicialmente a dos amigos después de constatar que habían entrado en su historial médico sin justificación alguna.

Los ahora condenados cometieron esos hechos cuando trabajaban como enfermeros en centros sanitarios del Servicio de Extremeño de Salud. Según dijeron en el juicio, lo hicieron porque sus amigos les pidieron que comprobaran si ya estaban los resultados o las citas de algunas de las pruebas médicas a las que se habían sometido.

Pero este extremo fue rechazado por los querellantes, quienes aseguran que no tenían necesidad de pedir esa ayuda porque los médicos que los estaban atendiendo los tenían informados en todo momento de los pasos que iban dando.

En la sentencia queda probado que los condenados realizaron esos accesos indebidos a través del sistema Jara cuando trabajaban como enfermeros en los hospitales de Zafra, Llerena y Los Santos de Maimona «ostentando el título de funcionarios del Servicio Extremeño de Salud y aprovechándose de tal condición sin estar autorizados para ello y careciendo de cualquier motivo relacionado con su trabajo sanitario».

Añade la sentencia que se comportaron de ese modo «con la intención de violentar la intimidad de los perjudicados».

Explica el tribunal que en esta causa era imprescindible que los acusados probaran que sus amigos les habían encargado la consulta de sus historiales clínicos. «Y es cierto que no existe prueba alguna al respecto».

El tribunal ha constatado que no existe ningún registro de llamadas telefónicas que pruebe esas supuestas conversaciones a pesar de que los procesados aseguran que «los llamaban con frecuencia por teléfono, a veces insistentemente, para conocer datos de su historia clínica».

A ello se une lo declarado en fase de instrucción por la enfermera condenada, cuando declaró en sede judicial que su amiga fue sometida en la época en la que ocurrieron los hechos a distintas pruebas para descartar la existencia de una enfermedad concreta. «El hecho de que la acusada nombrara esa enfermedad es muy importante y muy revelador de que ha habido un acceso a un dato muy sensible de la historia clínica de la denunciada (...). Hay que tener en cuenta que esta patología no la conocía nadie, pues según afirmó la denunciante en el juicio, sus patologías y enfermedades ni tan siquiera las conocían sus familiares más cercanos».

Entiende el tribunal que ese detalle prueba que los ahora condenados no se limitaron a entrar en la carpeta en la que figura el historial médico sino que leyeron los informes en los que se hablaba de la posible existencia de la enfermedad que se buscaba descartar. «El simple acceso a la historia clínica de una persona es punible, toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada en la Ley».

«La propia denunciante dijo en el juicio, apesadumbrada, que le habían robado su intimidad», resalta el fallo antes de concluir que «difícilmente puede negarse que los hechos hayan producido a la víctima sensación de inseguridad, desprotección, desasosiego, pesadumbre y preocupación».

Con este argumento se fija en 6.000 euros el dinero que deberán pagar a los querellantes en concepto de responsabilidad civil, 3.000 euros para cada una de las víctimas por los daños morales causados. La cantidad no es mayor porque no ha quedado probado que hayan transmitido los datos a terceros. También deberán hacer frente a las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.