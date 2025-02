Los tres acusados de la compraventa del bebé se personan en el juzgado de Don Benito

Los tres acusados de la compraventa de un recién nacido en el hospital de Don Benito-Villanueva, la madre y la pareja que intentó registrarlo como hijo propio, se personaron el viernes en el juzgado de Don Benito, una de las exigencias de la libertad ... condicional impuesta por el juez.

Deberán presentarse cada día 1 y 15 de cada mes, pero la primera fecha coincidió en sábado. Como se ha informado, estas tres personas de nacionalidad rumana están acusadas de adopción ilegal y de falsedad documental.

Asimismo, su abogado defensor ha confirmado que esta semana tiene previsto presentar un recurso contra el auto judicial y solicitar, asimismo, la custodia del bebé para que se haga cargo de él su madre gestante. Ahora mismo, son los Servicios Sociales de la Junta los que tienen la tutela del recién nacido, un varón.

La investigación se inició la madrugada del martes 28 de marzo cuando una mujer de 28 años dio a luz al bebé en el hospital comarcal Don Benito-Villanueva. Los trabajadores del centro hospitalario avisaron a la Policía Nacional por las sospechas surgidas, al comprobar que los datos que aparecían en la filiación de la madre no coincidían con su aspecto físico.

Según publicó este diario, uno de los detalles que despertaron sospechas es que la madre natural no estaba operada de apendicitis, tal y como aparecía reflejado en la documentación con la que se quería registrar al bebé.

La investigación se inició cuando la mujer que dio a luz en el hospital dombeniense quería registrar a su bebé con unos datos que no concordaban con los que aparecían en su historial clínico, además, no había aportado documentación original en el momento de su ingreso, tan solo una fotocopia de una tarjeta sanitaria a nombre de una mujer cuya historia clínica no era compatible con su exploración física, entre ellas, la cicatriz de una operación de apendicitis anterior, que en realidad la parturienta no tenía.

Cabe recordar que la maternidad subrogada aparece tipificada como delito en el artículo 221 del Código Penal y puede ser castigada con una pena de entre uno y cinco años de cárcel. Con la misma condena son castigadas las personas que reciben a este menor, así como las que actúan como intermediarios.