El mal uso de los abonos de Renfe cae en Extremadura al 2% con las sanciones

Bajada drástica de asientos reservados pero vacíos en los trenes de Extremadura. Las penalizaciones aplicadas al viajero que hace mal uso de los abonos gratuitos y la mayor concienciación de los usuarios del ferrocarril han mejorado los datos sobre los abusos que se ... hacían a la hora de reservar plaza en los servicios extremeños, asientos que luego no se utilizaban y quedaban sin ocupar.

Según explican a HOY desde Renfe, el uso irregular de los abonos gratuitos de Media Distancia ha descendido del 20% respecto al total de las reservas que se registró en las primeras campañas de este servicio a menos del 2% que se detecta en la actualidad. Para Renfe, el número de viajeros que en estos momentos hacen «trampas» a la hora de utilizar los abonos representa una «cifra residual». Es decir, quienes usan de manera incorrecta este abono «no llega ni al 2%».

¿Pero qué volumen de plazas supone esos porcentajes? Por ejemplo, en el arranque de esta medida, la primera campaña habilitada de abonos gratuitos que se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2022, se emitieron 20.315 títulos. Según dicha proporción, de ellas unas 4.000 personas estuvieron haciendo mal uso de estos descuentos en esta época. Sin embargo, esta cifra está muy alejada de los 440 usuarios que habrían utilizado incorrectamente estos tickets durante la última campaña cerrada, la que se llevó a cabo entre septiembre y diciembre del año pasado. En este periodo de tiempo se dieron de alta más de 22.000 usuarios. En lo que llevamos de 2023 se han emitido ya más de 8.000 abonos en la región. Estos abonos pueden adquirirse en cualquier momento durante su periodo de vigencia. En la campaña actual se extiende desde enero hasta el mes de abril.

El problema del uso incorrecto de estas tarjetas se detectó desde que se puso en marcha esta iniciativa, cuando algunos usuarios abusaban de la gratuidad que ofrecían estos abonos. Había personas que reservaban plazas que luego no usaban porque no la necesitaban y no se molestaban en anular la reserva para que quedara libre y pudiera ser adquirida por otro pasajero con necesidad de desplazarse. En muchos casos, los billetes de tren se agotaban en algunos servicios, que aparecían como completos, aunque había asientos sin ocupar durante el trayecto. «Viajar gratis genera una gran demanda y es normal que los trenes se completen en poco tiempo», destacan desde Renfe.

Sanciones

Tras detectar estos comportamientos, a finales del año 2022 Renfe estableció un protocolo de actuación con el que pretendía corregir esta situación que estaba perjudicando a los usuarios. Desde entonces los viajeros reciben dos avisos a través del correo electrónico o un mensaje en sus teléfonos. A la tercera vez que se incurra en uso indebido, se procede a sancionar. Renfe incauta la fianza de 20 euros y anula el abono gratuito a los usuarios. Aun así, se establece un plazo transitorio de 7 días en los que se informa al usuario del incumplimiento sin que este suponga la aplicación de la medida.

Este año, Renfe va a llevar a cabo nuevas iniciativas para evitar el uso irregular de los abonos en los servicios de Media Distancia y en los Avant, en donde todavía se detecta un uso irregular que impide disfrutar de estas medidas a todos los ciudadanos. Así, en los recorridos de Media Distancia por vía convencional, la compañía ha ampliado a una hora (actualmente son 10 minutos) el tiempo en el que una reserva en caso de no realizar el viaje debe anularse. De esta forma, los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos deberán cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación. En caso de que al menos en tres ocasiones no hayan cancelado la plaza con la mencionada antelación, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos durante los siguientes 30 días. Previamente, Renfe enviará al viajero avisos advirtiéndole de las posibles consecuencias.

Además, realizará controles aleatorios en sus servicios de Media Distancia y Avant para comprobar el uso correcto de los títulos bonificados. En el caso de detectarse incumplimiento de la normativa se aplicarán las medidas antifraude establecida en estos servicios.

La empresa también prepara medidas adicionales para los trenes de Alta Velocidad de Media Distancia, Avant, medidas que entrarán en vigor el 1 de marzo de 2024.

Campaña de concienciación

Con objeto de fomentar el buen uso de estos títulos bonificados, Renfe ha lanzado una campaña de concienciación a la ciudadanía en el que se incide que el mal uso de los abonos supone un perjuicio para el resto de los ciudadanos.

Según los datos proporcionados por Renfe, la media de abonos expedidos en Extremadura es de 20.000 por campaña. Los títulos, con los que se pueden viajar de manera gratuita en los servicios de Media Distancia (además de Cercanías y Rodiles), se emiten por cuatrimestre. La medida se puso en marcha el 1 de septiembre del año 2022. El Gobierno de España la aprobó para fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado con el objetivo de paliar los gastos en el consumo de carburantes, muy afectados entonces por fuertes subidas de precios. También se pretende contribuir a la dependencia energética y la huella de carbono.

Usuarios por cuatrimestre: 3º cuatrimestre de 2022 (de septiembre a diciembre) 20.315 abonos

1º cuatrimestre de 2023 (de enero a abril) 26.658 abonos

2º cuatrimestre de 2023 (de mayo a agosto) 18.974 abonos

3º cuatrimestre de 2023 (de septiembre a diciembre) 22.000 abonos

Para adquirir el abono, aunque es gratuito, es necesario depositar una fianza de 10 euros en el caso de Cercanías, Rodalies y Servicios de Proximidad, y de 20 euros para cada servicio de Media Distancia convencional. El pago con tarjeta permitirá la devolución automática de la fianza, una vez que al final del cuatrimestre se constate que se ha cumplido la condición de haber realizado 16 desplazamientos durante estos cuatro meses.

Para los niños menores de 14 años sin DNI, se ha creado, además, un abono recurrente para servicios de Media Distancia, que podrá ser adquirido en la web de Renfe p de Renfe. El padre, madre o tutor podrán adquirir, por medio de su NIF, NIE o pasaporte, un máximo de cuatro abonos de niño para un origen y destino, durante el periodo de validez.

Devolución de la fianza

A los viajeros que hayan utilizado el abono gratuito en el último cuatrimestre 2023 se les devolverá la fianza siempre que hayan cumplido las condiciones. Quienes pagaran la fianza con tarjeta, se les devolverá automáticamente.