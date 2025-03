El tren en Navalmoral

A las seis y cuarto de la mañana, más bien de la madrugada, parte de Cáceres un tren que casi siempre llega a Madrid con ... puntualidad: a las diez y veinte. Debe de ser que recorre las vías tan temprano que los problemas aún no se han despertado. Es un horario intempestivo, sin duda, pero permite enlazar en Madrid con trenes para casi toda España y a la hora de comer estar en Oviedo, Vigo, Barcelona, Valencia o Málaga. El tren del amanecer va medio vacío hasta Navalmoral de la Mata, adonde llega a una hora más razonable para viajar, las ocho y ocho.

Hace una semana, cogí ese tren y a las ocho y diez, saliendo de la estación de Navalmoral, me llamó la atención una cola inmensa de coches, camiones y autobuses. Esperaban a que el tren pasara por el paso a nivel. Solo entonces se abrirían las barreras y se disolvería la cola. Era una hora punta, se veían varios autobuses escolares, al menos media docena, muchos turismos camino del trabajo, vehículos de reparto. En fin, la ciudad estaba paralizada ante el paso a nivel.

Navalmoral de la Mata se paraliza por culpa de los trenes de viajeros diez veces al día (no cuento los convoyes de mercancías). Hoy, martes 28 de noviembre, se cerrará la barrera diez veces entre las 08.09 y las 22.04. Pasarán trenes por ese paso a nivel que corta en dos la ciudad a las 08.09, a las 09.44, a las 10.52, a las 12.56, a las 14.59, a las 16.50, a las 17.31, a las 18.34, a las 20.05 y a las 20.38. Cada dos horas por la mañana y cada hora o menos por la tarde, las barreras del paso a nivel bajan durante unos minutos y se forman unas colas tremebundas en una ciudad viva y activa que no puede quedar paralizada casi una hora cada día por culpa del tren. Fíjense en el dato: la vida económica, social, educativa y comercial de una ciudad de 16.784 habitantes (censo 2022), capital de una gran comarca con muchos habitantes y movimiento, no tiene 24 horas, sino 23.

Todos hemos leído noticias sobre la lucha de los moralos por soterrar el tren y alguna vez habremos pensado que no será para tanto y que, además, un túnel debe de ser muy caro, etcétera. Pero si se acercan por allí un día a las ocho y diez y comprueban la que se monta por culpa del paso a nivel, empezarán a pensar de otra manera. Y bien, de acuerdo, es muy caro soterrar. Pero hay sitios donde tienen el mismo problema, incluso menos grave, y se va a construir un túnel para que el tren no moleste. Les hablo de Lorca y les cuento con detalle.

Resulta que el AVE a Almería, que entrará en funcionamiento en 2026 (otra ciudad que tendrá AVE antes que nosotros), cruzará la ciudad murciana de Lorca. Ahora, la vía convencional va en superficie y la situación es parecida a la de Navalmoral, aunque con muchos puentes sobre la vía que evitan las colas. Así, las calles y avenidas principales (Juan Antonio Dimas, Santa Clara, Alameda de Cervantes, Autovía Lorca-Águilas) y otras nueve calles menores evitan el tendido férreo gracias a un puente. Sin embargo, se va a construir un túnel de 2,9 kilómetros bajo el centro urbano, una estación subterránea multimodal (Lorca Sutullena), el túnel pasará bajo el río Guadalentín y se habilitarán en superficie nuevos espacios urbanos.

Se justifica lo de Navalmoral en que es muy caro soterrar. ¡Caramba!, en Lorca, el túnel va a costar 400 millones de euros y se han presentado a la licitación las empresas más fuertes de España: Sacyr, CHM, FCC, Ferrovial, Dragados, Acciona. Se puede aducir que Lorca tiene 63.154 habitantes en el casco urbano, pero allí la vida no se paraliza cada vez que pasa un tren y la ciudad no está tan partida en dos. En fin, ¿resignación?