El tren de la frontera

«Suena un silbido largo y agudo. La voz del factor de circulación anuncia la salida del mixto a Valencia de Alcántara. Un movimiento brusco ... del vagón avisa de que ya no hay marcha atrás. El convoy avanza con ritmo cansino, monótono, ferroviario. Cáceres ya no se ve, pero no importa. Los tres viajeros han entendido que solo pueden mirar adelante, hacia un horizonte de encinares dorado por la luz declinante del sol que dice adiós. Huele a tierra áspera, a pasto seco, a carbonilla y a despedida. Tras la intensidad de las emociones vividas, los viajeros se dejan acoger por una laxitud armónica que los anestesia. No piensan en nada concreto, no temen nada preciso, no imaginan ningún mañana. Simplemente viajan... Sin destino, sin planes, sin otro objetivo que escapar».

El párrafo anterior aparece en la última página de una novela cuyo título no voy a mencionar porque la escribió un servidor y no es cuestión de hablar de mi libro, pero sí de hablar de un trayecto ferroviario lleno de historia, evocaciones, memoria y emociones que ahora quiere recuperar la Diputación de Cáceres para convertirlo en una experiencia turística. El párrafo anterior narra el principio de un viaje en tren entre Cáceres y Valencia de Alcántara, uno de los trayectos con más historia de la red de ferrocarriles españoles. La Diputación cacereña lleva años barajando crear un tren turístico entre Navalmoral y Castelo Branco. En un principio, quizás deban conformarse con un trayecto más corto, que llegue solo hasta la frontera de Valencia de Alcántara, pero lo ideal sería que Portugal permitiera utilizar la Linha de Cáceres y pasar por la estación de Beira-Marvão, que, según el cacereño Juan José Ramos Vicente, escritor y autor de varios libros sobre el ferrocarril en España y en Extremadura, es con la de Canfranc, una de las estaciones más bonitas de la Península. La de Marvão es hoy un hotel sencillo y agradable y la de Canfranc acaba de reinaugurarse convertida en un hotel de gran lujo. La estación de Marvão vivió su época dorada durante la II Guerra Mundial, cuando el transporte de wolframio la convirtió en un nido de espías. Después de la guerra, su alejamiento de los núcleos de población importantes del municipio acabó convirtiendo la estación en un lugar de paso. La portuguesa Linha de Cáceres y el trayecto español hasta la frontera son dos despropósitos: la estación de Herreruela está a kilómetros del pueblo, pero al lado de las fincas; las estaciones de San Vicente y Valencia de Alcántara también exigen un buen paseo y al entrar en Portugal, además del alejamiento de Marvão-Beira, la estación de Castelo de Vide está perdida en el campo (hoy es un bonito bed & breakfast) e incluso la de la capital del distrito, Portalegre, se encuentra a varios kilómetros de la ciudad. Los ingenieros trazaron las líneas en los mapas pensando más en las mercancías, en el ganado y en las fincas de la sierra de San Pedro que en los pueblos y en los viajeros. Ese dislate es ahora un atractivo turístico. Este trazado fue un empeño personal por no decir caciquil. Por un lado, de Segismundo Moret, que quería dar servicio a sus minas de fosfato en Aldea Moret, que había comprado en 1876, y por otro, de Cipriano Segundo Montesino (Valencia de Alcántara, 1817), el primer ingeniero industrial español y extremeño, graduado en las universidades de Londres y París, que fijó el ancho de vía ibérico y consiguió que el tren de Madrid a Lisboa pasara por su pueblo. El tren turístico de la frontera será un viaje lleno de paisajes con historia, un trazado que permitirá entender Extremadura.

