Entrada en Plasencia del tercer Alvia, el pasado mes de junio HOY

El tren extremeño es el que más aumenta su tráfico este año

El número de convoyes entre Madrid y Badajoz ha crecido un 54% en los primeros ocho meses de este 2025, según un informe de Adif

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:04

La línea de tren Madrid-Badajoz-Lisboa es la que ha experimentado el mayor incremento en el número de trayectos en los primeros ocho meses ... del año. Así lo asegura la empresa pública Adif en un informe hecho público este jueves. Según estos, el eje extremeño ha incrementado su tráfico en un 54,92%, mientras que le sigue la línea de Andalucía, con el 11,56%.

