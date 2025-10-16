El tren extremeño es el que más aumenta su tráfico este año

La línea de tren Madrid-Badajoz-Lisboa es la que ha experimentado el mayor incremento en el número de trayectos en los primeros ocho meses ... del año. Así lo asegura la empresa pública Adif en un informe hecho público este jueves. Según estos, el eje extremeño ha incrementado su tráfico en un 54,92%, mientras que le sigue la línea de Andalucía, con el 11,56%.

Hay que recordar que el pasado 8 de junio Renfe puso en marcha un tercer Alvia para la línea entre Madrid y Extremadura. Este tren sale de lunes a viernes de Badajoz a las 6.36 y llega a Atocha a las 10.46, una hora antes que el Alvia que hasta entonces realizaba el primer servicio de la mañana, a las 7.21. Los sábados parte a las 18.10 y entra en Madrid a las 22.18. En cuanto a la vuelta, todos los días salvo los sábados regresa de Atocha a las 18.09, con llegada a Badajoz a las 22.28.

Este servicio tiene dos características principales: tiene conexión directa Badajoz-Cáceres, ya que no entra en Mérida, y pasa por Plasencia, algo que no hacen los otros dos Alvia. En su lugar, tienen parada en la estación de Monfragüe, conectada por autobús. Este tercer Alvia enlaza las dos capitales de provincia en 45 minutos y ofrece a Plasencia una conexión de altas prestaciones con Madrid.

El primer tren de estas características llegó a la región en 2022, cuando se estrenó la nueva plataforma del tren, aunque entonces aún no estaba electrificada. En 2024 se sumó una segunda frecuencia al sustituir el Talgo Intercity. En junio pasado llegó la tercera.

A nivel nacional, el tráfico ferroviario en España acumulaba un descenso del 0,14% en los ocho primeros meses de 2025, debido al menor uso de la red por parte de los cercanías y media distancia, tras terminar los descuentos en los billetes, y pese al aumento de los viajes en alta velocidad.

En concreto, los viajes en Cercanías e interurbanos retrocedieron un 2,82% entre enero y agosto de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que los kilómetros recorridos por trenes de alta velocidad de larga distancia se dispararon un 6,2%.

A la caída global del tráfico ferroviario también contribuyó el descenso del 2,7% registrado en la red de mercancías, según los datos que publica mensualmente Adif.

No obstante, la cifra de viajeros en cercanías aumentó un 1,25%, pese a que operaron menos trenes. En los servicios donde más se notó la caída de viajeros fue en la media distancia, en la que también se acabaron los descuentos, con retrocesos de hasta el 16% en el número de viajeros, afectada también por las obras en algunas líneas, que interrumpieron el servicio.

La larga distancia de alta velocidad puso contrarrestar esas caías en el número de viajeros, que en el cómputo global de toda la red avanzó un 0,48%, tras crecer en la alta velocidad un 3,5%.

En los ejes de alta velocidad, el mayor crecimiento del tráfico se registró en la citada línea Madrid-Extremadura (+54,9%), seguida de los corredores Madrid-Andalucía (+11,6%), Madrid-Valladolid-León-Zamora-Galicia (+4,9%) y Madrid-Levante (4,8%).

En cuanto a la red convencional, se incrementa el tráfico en la línea Venta de Baños-León-Ourense-Vigo, con un 2,5%.