El tren electrificado tampoco podrá superar los 200 kilómetros por hora

El segundo Alvia, para 2024 pero aún sin fecha

Extremadura sumará un segundo tren Alvia en 2024, pero aún no se sabe cuándo. Renfe anunció el pasado mes de julio una segunda relación entre Badajoz y Madrid del tren más moderno que circula por la región, el 730, que realiza ese recorrido en algo más de 4 horas. Además, su interior es más confortable y ofrece servicios como cafetería. Este tren se incorporó a Extremadura en julio del pasado año, con la entrada en funcionamiento de la nueva línea entre Plasencia y Badajoz, pero sólo hay una relación diaria de ida y vuelta. Para contar con esta mejora, Renfe necesita incorporar a la circulación los nuevos trenes Avril, lo que permitirá destinar a otras regiones los 730 que actualmente conectan Madrid con Galicia. La Agencia Europea del Ferrocarril concedió la autorización de uso a finales de octubre, pero aún hay que esperar a las pruebas y la formación de maquinistas. De esa forma, Renfe mantiene el plan de destinar a la región un segundo Alvia para 2024, pero indica que «aún no sabemos la fecha exacta de su puesta en servicio». En cualquier caso, esto no implica que se cuente con más servicios, sino que cabe la posibilidad de que el 730 sustituya al Intercity que circula entre Badajoz y Madrid. Aún así, supondría contar con un vehículo más cómodo y que ofrece mejores prestaciones.