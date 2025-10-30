El tren que conecta Sevilla con Extremadura acumula más de dos horas de retraso por el temporal La hora programada para llegar a Plasencia son las 21.58 horas, sin embargo, a esa hora ya se ha anunciado que se había reprogramado para las 00.13 horas

El tren Regional Express 18779 que conecta Sevilla con Plasencia registra este miércoles un retraso de más de dos horas debido al temporal que está azotando la capital hispalense durante esta jornada.

El convoy tenía que salir de la estación Sevilla-Santa Justa a las 16.54 horas pero ya lo hizo con retraso por las condiciones. Hizo paradas en Llerena, Zafra, Mérida, Cáceres y Plasencia y a lo largo del recorrido, el servicio ha ido acumulando más demora hasta llegar a alcanzar las dos horas de más para llegar a su destino. Por ejemplo, tenía prevista su llegada a Mérida las 20.39, pero Renfe la ha reprogramado para las 22.24 horas. La hora programada para llegar a Plasencia son las 21.58 horas, sin embargo, en ese momento ya se había anunciado que se había retrasado para las 00.13 horas.

El motivo de esta incidencia ha sido las intensas lluvias caídas durante todo el día en Sevilla. El servicio de Emergencias de Andalucía ha superado durante las últimas horas las 500 incidencias relacionadas con las fuertes lluvias que azotan a la región. La mayoría se han producido en Sevilla, 190, y en Huelva, 291.

«Con motivo de las condiciones meteorológicas adversas que se están registrando en Sevilla, Cádiz y Huelva, el servicio ferroviario de Media y Larga Distancia se está viendo afectado», advertía Renfe en un mensaje lanzado a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el compromiso de puntualidad de Renfe, los viajeros que se vean afectados por retrasos pueden solicitar la indemnización a la que tienen derecho según el tiempo de retraso en la llegada. Así, los pasajeros del Regional Express tienen derecho a una devolución del 25% si el retraso superior a 30 minutos, al 50% del precio del billete si es superior a 45 minutos y a la devolución total si la demora es de una hora o más.

En la provincia de Sevilla, en el municipio sevillano de Pilas se ha anegado el Centro de Atención Primaria de la calle Bodegas. En Camas también ha entrado agua en el Centro de Educación Infantil y Primaria en la calle Virgen de las Angustias. Las fuertes rachas de viento también han motivado casi un centenar de incidencias en municipios del Aljarafe y Sevilla capital sin constancia de personas heridas. Del mismo modo, numerosos vehículos se han visto afectados por caídas de ramas y árboles.

En Carmona, el viento ha arrastrado el techo de una casa en la calle García Lorca y la lluvia ha anegado una residencia de mayores ubicada en la calle Rosa y ha provocado la caída de una pared sobre un varón en la calle Torrepalma. En Gelves se ha desprendido un árbol de grandes dimensiones en el patio de un Centro de Educación Infantil en la calle Nuestra Señora de Gracia sin que se hayan registrado heridos.

