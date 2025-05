Nuestro tren de la bruja

Hace años, fui declarado persona 'non grata' por el gobierno cubano de Fidel Castro. No es imaginación mía, está en las hemerotecas. La resolución de ... la Embajada de Cuba se debió a un reportaje que escribí sobre el turismo sexual en la isla. Habían aparecido acusaciones en la prensa española y el gobierno castrista publicó un comunicado negando la existencia de ese turismo denigrante. A mí se me ocurrió comprobar si era cierto, así que telefoneé a una agencia de turismo de A Coruña especializada en viajes a Cuba, les dije que quería regalarles un viaje con emociones sexuales a dos de mis hermanos y me facilitaron la excursión con presupuesto incluido, que me enviaron por fax: avión desde Madrid, 'transfer' en el aeropuerto de La Habana, casita discreta alquilada durante una semana en una urbanización cercana a la terminal y chicas para mis hermanos, que no sabían nada del tema (creo que se enterarán por este artículo). No contraté el viaje, pero sí publiqué el reportaje demostrando que el turismo sexual seguía existiendo en Cuba.

Noticias Relacionadas Unas trescientas personas se manifiestan en Madrid por un tren digno para Extremadura Luis Landero a los políticos sobre el tren: «Cordialmente, sois unos canallas» 'El turismo es un gran invento'... Desde que se estrenó, en 1968, esa película protagonizada por Paco Martínez Soria, la oferta viajera se ha especializado mucho. Además del turismo sexual a Cuba o Tailandia, hay turismo bélico visitando escenarios de las contiendas mundiales o de la Guerra Civil, hay turismo de yoga, escapadas gastronómicas, turismo enológico, turismo de peregrinos, de caminantes, de balnearios, de safaris, de catástrofes. Entre estos últimos, está la sádica costumbre de visitar zonas quemadas, territorios inundados o islas volcánicas con erupción reciente. A este turismo catastrófico, se ha sumado una modalidad masoquista consistente en viajar en un tren extremeño. Tú dices que has ido a Madrid y la primera pregunta no es qué tal el viaje, sino: «¿Qué te ha pasado?». Y si respondes que has llegado bien, no ha habido incendio a bordo, el bar estaba abierto, no has tenido que dar un paseo por el campo con una maleta y el tren ha sido puntual, en la cara de tus interlocutores se dibuja un gesto de decepción y te sueltan un: «¡Pues vaya»!, que resume qué es para los extremeños un tren: ese vehículo donde te pasan cosas malas y corres aventuras sin cuento. Como últimamente los trenes llegan a su hora y hasta han instalado máquinas expendedoras de refrescos y patatas fritas en las estaciones, hay viajeros que se sienten defraudados y provocan ellos mismos los incidentes, todo sea con tal de poder contar a la vuelta que ha sido un viaje intenso y catastrófico. Es como si montáramos en el tren de la bruja con nuestro nieto, el niño se quejara: «Abuelo, esto no da ningún miedo», y empezáramos a darle sustos al muchacho no vaya a ser que se traumatice por una infancia sin brujas ferroviarias. Días atrás, un caballero, sugestionado sin duda con tanta noticia de sucesos en el ferrocarril, creyó que un olor a frenos era un incendio y, temiendo morir abrasado en el vagón, a pesar de que no se veían llamas por ningún lado, forzó una puerta cerca ya de Madrid y provocó él mismo la catástrofe: parada del tren, desconfiguración de sus mecanismos, una señora con ansiedad evacuada en una ambulancia y un retraso considerable. Días después, otro caballero, también nervioso ante el peligro incierto del tren catastrófico, se negó a colocarse una mascarilla, el tren hubo de parar un buen rato en Cáceres, tuvo que venir la policía a evacuarlo... Y otro retraso. Como ven, somos un pueblo con imaginación capaz de inventar una nueva modalidad viajera: el turismo de catástrofes ferroviarias.

