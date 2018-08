El cha cha chá del tren Quizás haya que esperar hasta que un extremeño ocupe la cartera de Fomento. Hasta entonces, dos opciones: llorar y lamentar o dotar de alma tangible el Pacto por el Ferrocarril, que a veces recuerda la típica comisión administrativa que se crea para que las cosas avancen lentas o no avancen JESÚS PARRALEJO AGUDO Presidente de Consulting360–Comunicación Estratégica Jueves, 9 agosto 2018, 00:15

Los técnicos más avezados de la Renfe operadora tienen un lema que encierra toda una filosofía de gestión empresarial. «Somos eficaces, aunque no seamos eficientes». Traducción: si el político de turno pide más surcos (frecuencias de viaje) en una semana los tiene, pero si los mismos políticos haciéndose eco de las demandas de los electores piden mejoras estructurales del ferrocarril, eso ya es otro cantar. Porque la otrora poderosa empresa pública hoy pinta poco a la hora de decidir adónde van a parar los dineros para infraestructuras, y mucho menos sobre los tiempos de ejecución.

En materia de transporte intermodal es Fomento quien fomenta y si hablamos del ferrocarril es el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) quien gestiona y ejecuta las inversiones que se le mandatan. Por ello enternece escuchar a Isabel Pardo de Vera –por cierto, primer ingeniero de caminos en acceder a la presidencia del ente– cuando explica que «es difícil para una empresa como Adif planificar con horizontes políticos que nada tienen que ver con la realidad de una infraestructura que tiene un ciclo, cuando menos, de 8-10 años desde el inicio hasta el final del proyecto».

Parece que hubiera preguntado a los ciudadanos de Extremadura y a su calvario ferroviario, pero no, Pardo de Vera se refiere al reciente estudio del Tribunal de Cuentas Europeo 'Una red de ferrocarril de alta velocidad en Europa: no una realidad, sino un mosaico ineficaz',que entre otras conclusiones destaca el hecho de que la decisión de construir líneas de alta velocidad a menudo se basa en consideraciones políticas, y por lo general no se recurre al análisis coste-beneficio para sustentar una toma de decisiones rentable.

Cuando el 21 de abril de 1992 echó a volar a 300 km/h el primer AVE entre Madrid y Sevilla, cubriendo una distancia de 471 km, España saltó al mapa mundial del ferrocarril moderno, no sin antes tener que demostrar a los detractores nacionales que la Alta Velocidad Española era cosa 'güena', tanto que hasta los más escépticos de entonces la reconocen hoy como eje medular de lo que se ha dado en llamar Marca España. Desde entonces, Fomento ha invertido casi 52.000 millones de euros en líneas AVE para conseguir ocupar el tercer puesto del ranking mundial, con una red de 3.240 kilómetros, tras China y Japón.

A los atributos naturales del ferrocarril, entre los que destaca la vertebración del territorio, el AVE ha sumado la conectividad entre grandes núcleos de población con la consiguiente generación de actividad económica, por ejemplo entre Madrid y Barcelona, o Madrid y Valencia, hoy por hoy las únicas líneas que cumplen ratios de rentabilidad y de paso sufragan las cuentas del resto de líneas AVE, incluida Madrid-Sevilla, y el conjunto de líneas de larga distancia.

La alta velocidad es una tecnología cara (aproximadamente 26 millones de euros/km) por lo que sólo tiene sentido si mueve grandes volúmenes de pasajeros. Para una línea de unos 500 kilómetros no se recomienda plantear ningún proyecto que no vaya a mover anualmente 9 millones de pasajeros (La UE lo subraya en su reciente Estudio), lo cual requiere unir poblaciones con millones de habitantes, lo que en España no es habitual. Además, en esa distancia es imbatible respecto al avión.

Aun así, todo alcalde o ministro que se precie quiere un AVE de 300 km/hora a la puerta de su Ayuntamiento, etc. Da igual el color político. Tan convencidos están de que el AVE les da votos, que terminan haciendo ascos a un ferrocarril moderno, electrificado, de ancho europeo, con trenes circulando hasta los 250 km/hora. Una opción más barata y rápida de construir, y sobre todo más probable. Y si tiene que volar el AVE, ya volará a partir de unas infraestructuras y servicios dignos, con un territorio previamente vertebrado y dinamizado económicamente. Por cierto, para la UE alta velocidad es 220 km/hora.

Mientras escribo estas letras, un titular de fondo martillea mis ideas: «Una nueva avería del tren en Castuera obliga a los pasajeros a seguir el trayecto por carretera» (HOY, 6 de agosto). Eso en medio de una canícula de alto riesgo para la salud de los viajeros, cuando la Operadora dispone de soluciones técnicas para evitar alguna desgracia personal. Teniendo en cuenta el historial de averías de los trenes que circulan por Extremadura, bastaría –en estos días de alerta roja– con circular dos trenes engarzados, uno de ellos vacío, al que trasvasar el pasaje en caso de avería en vez de arriesgarse a tenerlo que dejar desasistido en medio de un golpe de calor a 47 grados. Más allá de recurrir a microbuses y taxis, se trataría de «hacer ferrocarril» por unos días.

Quizás haya que esperar hasta que un extremeño ocupe la cartera de Fomento. Hasta entonces, dos opciones: llorar y lamentar o dotar de alma tangible el Pacto por el Ferrocarril, que a veces recuerda la típica comisión administrativa que se crea para que las cosas avancen lentas o no avancen. Ni por asomo se me ocurriría criticar el compromiso regional de quienes la componen. Pero bien podrían dar algún paso más de credibilidad. Por ejemplo, una página web donde se reflejen en tiempo real los avances –o no- del nuevo ferrocarril de Extremadura. Pura transparencia para los electores. A ver qué pasa.