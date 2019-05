Sin tregua

Apenas ha concluido el recuento de las papeletas de las elecciones generales y estamos ya metidos en las autonómicas, locales y europeas. El maratón electoral tiene exhaustos a políticos, periodistas y ciudadanos. Si a la celebración de cuatro elecciones en menos de un mes le añadimos la incertidumbre de los resultados y las cábalas sobre pactos y gobiernos, nos vemos metidos en una olla política a toda presión.

El resultado de las elecciones del pasado domingo ha dejado claras algunas cosas: que Sánchez acertó adelantado la cita; que el PP de Casado se equivocó girando a la derecha para competir con Vox; que Ciudadanos le disputa el trono del centro derecha al PP post-Rajoy; que Podemos resiste a pesar de que está muy lejos del momento en que soñaba con sobrepasar al PSOE; y que Vox pisa fuerte en la política española (10,26% de los votos), pero no tan fuerte como esperaban sus líderes y temían muchos españoles.

¿Se pueden extrapolar los resultados del domingo a las municipales y autonómicas? Se puede, pero sabiendo de antemano que esa proyección no tiene más que un valor especulativo. Un entretenimiento para los aficionados a la política.

Los electores no se comportan necesariamente igual en unas elecciones generales que en unas autonómicas o locales. Las primeras son más ideológicas, las segundas más prácticas. El peso de los candidatos, sobre todo en municipios pequeños o medianos, es a menudo mayor que el de la marca. Con el añadido de que los partidos más pequeños, como Vox, Podemos y en menor medida Ciudadanos, no presentan candidaturas a las alcaldías en todas las localidades y eso favorece a PSOE y PP que sí lo hacen.

Siempre es arriesgado hacer predicciones, más allá de avanzar que en Extremadura, como en casi toda España, continuaremos sin mayorías absolutas. El reparto de los 65 escaños que tiene la Asamblea de Extremadura entre cinco partidos hace todavía más improbable que una fuerza alcance los 33 diputados necesarios para gobernar sin pactos. Haya o no coaliciones de gobierno, sí serán precisos acuerdos de investidura, sean para completar la mayoría del partido más votado, sean para construir una mayoría alternativa, como ocurrió en Andalucía.

La macroencuesta que fue el 28A apunta a que (salvo sorpresas) ganaría el PSOE sin mayoría y el PP competirá duramente para que la subida que ha experimentado Ciudadanos no se consolide el 26M y para que los votos que se fueron a Vox vuelvan a apoyarle. El análisis de los resultados en detalle muestra curiosidades como que Vox logró apoyos por encima de la media nacional y regional en Badajoz (14,9%) y Mérida (13,01), por ejemplo.

No ha sido el voto rural el que ha cimentado el auge del partido de Abascal sino el urbano. José Antonio Monago tiene dos retos ante el 26M: recuperar a esos votantes que hicieron que Vox alcanzara hasta el 20% en algunos barrios y a la vez frenarle el paso a Ciudadanos. ¿Cómo se logra repescar al votante de Vox y al de Cs sin que parezca que se hace contorsionismo político? Eso es el arte de la política. La desventaja para Monago y los candidatos populares es que Cs está en plena subida, mientras que Fernández Vara y los socialistas compiten en la izquierda con un Podemos que está en caída.

Ante este complicado panorama, caben pocas dudas de que el papel estelar lo juega Ciudadanos, tanto para determinar quién gobierna Extremadura como quién ocupa la alcaldía de muchos pueblos y ciudades.

Los socialistas han respirado con alivio cuando Albert Rivera ha matizado que su veto a Pedro Sánchez no se extiende a territorios donde no se han hecho políticas en favor de los nacionalismos. No le ha puesto nombre, pero todos lo hemos entendido. Abre así la puerta a acuerdos en comunidades y ayuntamientos con la izquierda, si así le conviene, o con la derecha. Y sin que chirríe en ninguno de los dos casos. Pero la historia de los pactos llega después. Ahora, sin tregua para descansar, toca una nueva campaña electoral.