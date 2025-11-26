Trece nuevos agentes en formación se suman a la plantilla de Tráfico de la Guardia Civil en Extremadura Se trata de alumnos que completarán su periodo de enseñanza en los destacamentos de la agrupación de Tráfico de las provincias de Cáceres y de Badajoz

R. H. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:53 Comenta Compartir

El sector de Tráfico de la Guardia Civil en Extremadura incorpora a su plantilla actual trece nuevos agentes que realizarán prácticas en la especialidad de Tráfico, dentro de su periodo de formación como Guardias Civiles profesionales.

Han sido recibidos este martes en el Acuartelamiento de Santo Domingo por el General Jefe de la Zona de la Guardia Civil en Extremadura, y será el Teniente Coronel Jefe del Sector y los Jefes de los Subsectores correspondientes de Badajoz y Cáceres, los encargados de su formación para concretar los cometidos que cumplirán en sus Unidades de prácticas.

Estos Guardias Alumnos que en su primera etapa superaron con éxito el curso académico impartido en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada en Valdemoro (Madrid) y de la Academia de Guardias Civiles de Baeza (Jaén), actualmente completan sus conocimientos profesionales con la realización de un periodo de prácticas en diferentes Unidades del Cuerpo.

20 semanas

En base al plan de estudios elaborado, durante su última etapa de instrucción que durará 20 semanas, vestirán la uniformidad que rige para los componentes de la Agrupación de Tráfico y adquirirán las nociones básicas propias de la especialidad tanto en la modalidad de motorista como de atestados, en «vigilancia de carreteras» e «investigación, informes y atestados».

Hasta el próximo 12 de abril, ocho de ellos se incorporarán al Subsector de Tráfico de Badajoz y cinco al de Cáceres, siendo un apoyo importante para el desempeño de los cometidos de «seguridad vial» y prestarán sus servicios junto a Guardias Civiles profesionales en diferentes destacamentos de las provincias, viéndose reforzadas las plantillas obrantes en la actualidad y mejorando la eficacia y calidad del servicio que la Institución presta al ciudadano.

Con la finalización de este periodo en el que habrán adquirido las capacidades que le permitan desempeñar con garantías sus funciones, culminará la última fase del proceso de formación dirigido a la atribución del empleo de Guardia Civil.

Alumnos que tendrán la posibilidad si así lo desean, de continuar su formación para la obtención del «Curso de Tráfico» en sus distintas modalidades «Atestados o motoristas» en la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida.

Caso contrario, deberán solicitar nuevos destinos que podrán obtener en cualquier lugar de la geografía española, pudiendo optar en un futuro a formar parte de las distintas especialidades.