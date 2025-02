En abril, durante la pasada edición de la Semana del Libro en Valverde de Leganés, los vecinos tuvieron el privilegio de presenciar la presentación de ... la obra literaria 'Finge que me quieres', una de las creaciones de la joven escritora local Andrea Díaz Romero. La valverdeña no solo ha logrado cautivar a los lectores con su trama, sino que también ha suscitado un gran interés por conocer más sobre la mente creativa que hay detrás de esta obra y las 13 restantes de su autoría.

Andrea es una joven de 25 años que estudia Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha. Su pasión por la escritura ya ha dado vida a numerosas historias. «Comencé con catorce años. Siempre he sido una persona muy curiosa y que no le gusta aburrirse. Mientras leía se me ocurrió la idea de ser yo la que crease la historia y no solamente la que se sumergiese en ella».

Bajo su nombre artístico, Andrea Romero, ya tiene un amplio catálogo de obras en la calle. Dos de ellas fueron publicadas físicamente: 'Amor y un chico no tan bueno' y su última creación, 'Finge que me quieres'. Para el resto se decantó por plataformas digitales. En primer lugar escribió la trilogía 'Amor y un chico no tan bueno', 'Ana y su complicada vida', '¡Suerte, sonríeme! Continuó con la saga 'Eres idiota, pero te quiero' y su secuela 'Que el destino decida'. Después se animó con la historia de un personaje secundario de la primera saga con 'Creo que me he enamorado' y otro libro independiente titulado 'Explosión de emociones'. Su siguiente saga fue 'Nunca en la vida' y su secuela, 'Bajo tus letras'. Tras ello comenzó con 'Amor a solo un click', que aún está en proceso porque a la par se puso manos a la obra con 'Finge que me quieres' y su secuela, 'Cruzando la línea'. Independientemente a ellas y posteriormente escribió 'En medio de la tormenta'. Y en la actualidad está con su decimocuarta obra, 'El genio inglés'.

Todas estas obras rondan la misma temática, juventud, relaciones, desamores, amistad, etcétera. «Mis historias suelen desarrollarse de alguna idea puntual que surge a raíz de una vivencia propia, una anécdota de alguna amiga o alguna serie que haya visto. Después, esa idea se va desarrollando en mi cabeza como una película. Siempre me gustó leer este tipo de género y es en el que más sentía que encajaba. Por ello, puede que Begoña Oro haya sido la autora que más me influyese ya que leí su libro 'Pomelo y Limón' cuando era adolescente y considero que adquirí esa pasión por la lectura».

Al ser tan joven, Andrea ha tenido que enfrentarse a diferentes retos como escritora. «Uno de los retos más significativos es el hecho de que te subestimen por ser joven sin pararse a mirar el trabajo. Simplemente he seguido adelante, dándole valor yo misma a mi propio trabajo y con la paciencia necesaria hasta lograr que alguien lo valorase. Por ello, a los jóvenes que estén en una situación parecida a la mía les digo que lo importante es comenzar. Simplemente sentarse frente a un papel o un ordenador y ponerse a escribir. Si eres bueno en algo y te gusta, nunca lo dejes de lado por la presión u opinión ajena».

Su última obra, 'Finge que me quieres', fue presentada en un acto celebrado en abril en la Casa de la Cultura con la presencia de más de 200 estudiantes. Al ser una novela juvenil, levantó mucha expectación entre los asistentes. «En este libro el misterio y el romance van de la mano. Trato mucho el tema de la verdad y la mentira ya que considero que es algo con lo que luchamos diariamente. Poder presentar la obra en Valverde fue una experiencia maravillosa. Me sentí muy escuchada y acogida». Algunos de estos estudiantes serán futuros lectores que valorarán el trabajo de la valverdeña, como ya han hecho muchos. «He recibido comentarios de todo tipo, desde positivos hasta negativos, pero siempre han predominado los positivos y he decidido quedarme con ellos. Leer y escuchar cómo mi libro facilita el día a alguien o cómo les ha alegrado y les ha hecho desconectar, me hace sentir que ayudo de alguna manera», cuenta.

La mayoría de las obras de Andrea han sido publicadas de forma 'on-line', consciente de la evolución que está teniendo este sector. «La literatura es más importante de lo que creemos, crecemos con ella y a lo largo de nuestra vida nos acompaña. Incluso muchas películas y series están basadas en libros. Creo que no la valoramos lo suficiente en comparación de la importancia que verdaderamente tiene. Pero nunca morirá, se transformará, y creo que si algo la salva será el hecho de que ahora hay plataformas 'online' en las que puedes escribir. Aunque quiero mantener un poco la fe en que nunca dejaremos de leer un libro en papel», afirma.

La historia literaria de Andrea no finalizará con esta decimocuarta obra. «Cuando termine 'El genio inglés' quiero comenzar otra historia, aunque la idea aún no está definida, por ahora lo que más claro tengo es que tratará el ámbito deportivo. Aunque seguiré compaginándolo con el ejercicio de la abogacía».