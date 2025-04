Trasierra felicita a su paisano Antonio Jiménez: «Nadie le echa cien años»

Nacido en 1923, Antonio Jiménez Herrojo, natural de Trasierra, junto a Llerena, sigue disfrutando de la vida. Este viernes, con motivo de su centésimo cumpleaños, ... el Ayuntamiento de su localidad natal le preparó un homenaje sorpresa en el que han estuvieron presentes familiares y amigos.

En el acto, el alcalde del municipio, Jesús Santos, le entregó una placa conmemorativa en nombre del Consistorio. El Ayuntamiento de Fuente del Arco le entregó otra. No acabó la celebración ahí, ya que por la tarde se reunió con sus compañeros de residencia en Fuente del Arco, donde recibió las felicitaciones tanto de ellos como de miembros del Ayuntamiento del municipio donde se sitúa el centro.

El ahora centenario vivió en Trasierra, su pueblo natal, hasta 1957, cuando se casó con Margarita Castillo Tena. Con ella se mudó al cercano municipio de Casas de Reina. En esta localidad ambos desarrollaron gran parte de su vida, criando a dos hijas por el camino.

Antonio ha pasado mucho tiempo en lo que era su trabajo y también su pasión: el campo, donde empezó a trabajar a los 7 años de sol a sol.

Hasta los 97 años no dejó de su cuidar su huerto, asegura su hija Margarita. «Él decía que eso le daba vida. Todavía con 96 años iba a la viña andando con un carrillo con garrafas y regaba su huerto con el agua que cogía de una fuente», cuenta.

Cuando su esposa falleció, Antonio decidió trasladarse a la residencia La Molineta, de Fuente del Arco, «porque quería estar acompañado por gente de su edad, y en Casas de Reina, que es un pueblo pequeño, ya no había mucha», explica su hija, que se muestra contenta por el buen trato que recibe en el geriátrico fuentelarqueño.

«Nadie le echa cien años. Anda con bastón, pero está perfectamente a nivel mental, no tiene colesterol ni azúcar ni nada. Come muchísimo, es muy goloso. Yo le compro un kilo de caramelos cada dos por tres. Disfruta comiendo, disfruta de la vida. El único problema es que está un poco sordo y no quiere aparatos», comenta.

Su hija resalta además que las principales razones para llegar a esta edad son «la dieta mediterránea con comida de su huerto, con productos muy naturales; su trabajo, duro, pero que él disfrutaba; y ser tan vitalista, alegre y buena persona». Además, «él, adonde fuera, iba siempre andando, no por gusto, sino porque andaba para ir a trabajar al campo», añade Margarita, que piensa que estos factores, basados en una vida de campo, son las principales causas por las que su padre sigue pudiendo saborear la vida con alegría.