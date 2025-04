La trashumancia en Extremadura, declarada Bien de Interés Cultural

La Trashumancia en Extremadura ya es Bien de Interés Cultural en la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial, según publica el Diario Oficial de Extremadura este ... martes, donde se reseña que se trata de uno de los fenómenos económicos, sociales y culturales que más identifican a la región, tanto dentro como fuera de ella. En la comunidad, ha generado un poso de naturaleza cultural cuya impronta se ha dejado sentir en lo económico, lo social, el paisaje, la arquitectura, la artesanía y que por tanto, es un capítulo fundamental de la identidad extremeña, recoge la publicación.

El origen de la trashumancia se sitúa en el Paleolítico. Desde su institucionalización en el siglo XIII, con la aparición y desarrollo del Honrado Concejo de la Mesta, hasta nuestros días, su desarrollo y pervivencia se ha materializado en la región en el paisaje en una vasta red pecuaria, una red de comunicaciones que tiene 7.200 kilómetros y que cubre una superficie aproximada de 30.000 hectáreas repartidas por las dos provincias extremeñas.

El decreto publicado incluye un anexo, que es un extracto de la memoria técnica que elaboraron los servicios técnicos de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, donde se señala que la trashumancia es un fenómeno indisolublemente unido a la historia de Extremadura.

Repecto al paisaje, señala que la trashumancia es una de las circunstancias históricias que más ha configurado los paisajes extremeños. Gran parte de las grandes cañadas peninsulares transcurren por territorio extremeño, siguiendo un eje norte-sur y noreste-suroeste. Según se abunda en la publicación, varias cañadas reales recorren Extremadura (Cañada Real de Gata, Soriana Occidental, Leonesa Occidental, La Plata, Leonesa Oriental y Segoviana), a las que se podría sumar la Cañada Real de Merinas, que atraviesa pueblos como Brozas y Navas del Madroño.

CAÑADAS REALES QUE ATRAVIESAN EXTREMADURA Cañada Real de Gata. Procede de Burgos y penetra en Extremadura por Gata. Prosigue hasta Valencia de Alcántara.

Cañada Real Soriana Occidental. procede de Burgos, atraviesa Béjar, Cáceres y llega hasta Valverde de Leganés.

Cañada Real Leonesa Occidental. Parte de Cuenca y se adentra en Extremadura por Navalmoral de la Mata. Prosigue hasta Trujillo, Badajoz, La Serena y llega a Fuentes de León para adentrarse en la sierra de Huelga.

Cañada Real de La Plata. Parte de la provincia de León y termina en Huerta de Ánimas, donde se une con la Leonesa.

Cañada Real Leonesa Oriental. Parte de León, prosigue hasta el Puente de Arzobispo de Toledo y llega a Montemolín.

Cañada Real Segoviana. Parte de Burgos, atraviesa Madrid y Toledo y concluye en Granja de Torrehermosa.

Cañada Real de Merinas. Camino Viejo de Madrid. Atraviesa pueblos del altiplano cacereño como Brozas y Navas del Madroño.

Hay que reseñar que las cañadas son aquellas vías cuya anchura no excede de los 75 metros y sobre estas, se encuentran una gran red de vías secundarias como cordeles (la anchura no sobrepasa los 37,5 metros), veredas (anchura que no supera los 20 metros) y coladas (caminos inferiores a 20 metros).

Al sistema viario hay que sumarle, añaden los técnicos, la relevancia que le otorga transistar por zonas de gran interés arqueológico y paleontológico. También los elementos arquitectónicos con gran valor artístico y que suponen un singular patrimonio, como descansaderos, abrevaderos, refugios a los cuatro vientos o chozos.

Y a todo ello, el intercambio cultural. La dedicación pastoril homogeniza los hábitos de vida, las costumbres y la práctica del pastoreo. Tradiciones, costumbres y ritos, pero también respecto al régimen alimenticio, los objetos de artesanía que fabricaban, los cancioneros populares y la tradición oral pastoril.

«La trashumancia es patrimonio cultural y vivo», concluye el informe, que indica que la creación en 1992 de la Asociación Concejo de la Mesta «nos habla de los esfuerzos sostenidos por un colectivo que quiere recuperar los caminos trashumantes para el ganado, apelando a una tradición, una historia y una cultura, que hace de este traslado cíclico una respuesta ecológicamente sostenible a pesar de los imperativos del mercado». Asimismo, recuerda que rituales como la Fiesta de la Trashumancia de la comarca de la Siberia evidencian que este fenómeno es Patrimonio cultural vivido, potenciado y reconocido tanto por las instituciones como por la ciudadanía.