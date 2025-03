Huelga de transporte: Los transportistas extremeños abandonan la huelga que arrancó hace casi un mes

Celestino J. Vinagre Lunes, 4 de abril 2022, 10:58 | Actualizado 11:24h. Comenta Compartir

Se acabó el paro desarrollado por los transportistas. Ha durado casi un mes -comenzó el 14 de marzo- y la asociación convocante, la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, ha certificado su finalización...por el momento. «La suspendemos pero no la desconvocamos. La huelga queda suspendida de forma provisional», ha dicho a HOY Germán Martínez, portavoz de la Plataforma en Extremadura. Martínez dice que se le va a dar un plazo de tres meses al Gobierno, «una tregua», para que «cumpla con las medidas programadas. Por eso decimos que el paro está suspendido pero no desconvocado». Así se decidió por parte de esa plataforma en una asamblea celebrada el pasado sábado en Madrid.

De forma práctica, la semana pasada ya se retomó la casi normalidad en el transporte de mercancías en España y, con más evidencia aún, en Extremadura. Las empresas han retomado su actividad de forma habitual, los supermercados no hablan tampoco de problemas de abastecimiento y, desde luego, los piquetes de los camioneros en las carreteras y en los polígonos industriales han desaparecido desde hace ya unos días. La llegada de multas fue lo más relevante de este conflicto en los últimos siete días.

En palabras de Germán Martínez, la huelga de transportistas es una capítulo que todavía no se ha cerrado definitivamente. «Hemos perdido una batalla pero no la guerra», ha subrayado en declaraciones a este diario. El colectivo que representa no se sumó al acuerdo firmado entre el Gobierno y las asociaciones con mayor representatividad del sector.

En Extremadura, la huelga tuvo un impacto notable en los primeros quince días, con marchas lentas de camiones por las principales vías de comunicación y problemas de suministro para sectores tan importantes como el ganadero. Amenazó, aunque no se concretó finalmente, con el cierre de las grandes industrias de la región como Siderúrgica Balboa, Deutz Spain, Inquiba o BA Glass.

