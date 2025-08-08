El transporte sanitario terrestre de Extremadura seguirá en manos de Ambuvital

El transporte sanitario terrestre seguirá gestionado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) que forman Ambuvital Transporte Sanitario S.L. y Servicios Sociosanitarios ... Generales Spain S.L. (SSG).

Se trata de la única empresa que ha presentado oferta al contrato del transporte sanitario terrestre en Extremadura, informa el SES. «Tras celebrarse la mesa de contratación en el día de ayer, se ha confirmado que solo una empresa ha presentado oferta para el contrato del servicio de transporte sanitario terrestre en Extremadura».

«El SES ha formulado ya la propuesta de adjudicación y procede a realizar el requerimiento de la documentación previa a la adjudicación a la empresa licitadora», indica.

Ambuvital, por tanto, seguirá al frente del transporte sanitario terrestre pero en unas condiciones diferentes. El concurso se ha licitado por 285.749.511,97 euros para cuatro anualidades, con una posible prórroga de un año más, al incluir íntegramente el nuevo convenio colectivo pactado entre la patronal y los sindicatos.

El Ejecutivo autonómico sacó la licitación el 25 de junio, el día después de que fuera publicado en el DOE el nuevo acuerdo laboral. Con un 72% más de presupuesto sobre el concurso de ambulancia vigente y con 468 ambulancias frente a las 423 existentes ahora.

El nuevo concurso de transporte sanitario de la Junta se produjo no solo después del acuerdo sobre un nuevo convenio, sino también tras el rechazo de la Comisión Jurídica de Extremadura al primer pliego presentado por el Ejecutivo de María Guardiola a finales del verano pasado.

La Comisión anuló el pliego diseñado por el SES al estimar que no se pueden mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de ambulancia a través de una cláusula social, como pretendía la Junta, incluida dentro de ese pliego. Se hacía necesario, como explicó entonces la consejera de Salud, Sara García Espada, aprobar un convenio colectivo actualizado.

El pliego fue recurrido por la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias. «Hicimos un esfuerzo para mejorar las condiciones de los trabajadores a través de una cláusula social. Con un 17% más de salario y un descenso a un tope de 1.800 horas de trabajo anuales, pero la Comisión Jurídica nos dice que eso no puede ir como cláusula social en el pliego del concurso de transporte sanitario terrestre», ahondó García Espada.

Patronal y sindicatos negociaron el nuevo convenio colectivo y, tras su publicación en el DOE, se licitó de nuevo el servicio de transporte sanitario terrestre, en el que se aplicarán las mejoras establecidas en el convenio respecto a las condiciones salarias del vigente, que data de 2017. De esta forma el salario anual de un técnico de ambulancia (el 98% de los trabajadores del servicio son técnicos) aumentará 6.000 euros cuando culmine la adjudicación del servicio a la única empresa que se han presentado a la licitación.

Acabar con el conflicto

El SES confía en que con el nuevo concurso finalice la etapa convulsa que ha envuelto al transporte sanitario terrestre, con renuncias incluidas por parte de adjudicatarios.

«Garantiza una transición ordenada y eficiente entre el modelo vigente y el nuevo, que responde a las demandas del sector», indicó la titular de Salud cuando dio a conocer el nuevo concurso, en el que se incorporan también nuevas rutas para el servicio de diálisis.

Sobre este concurso, CSIF Extremadura se congratuló de la «prontitud» con la que la Junta aprobó un nuevo pliego para licitación, «que permitirá que, aún cumpliendo los plazos legales, más pronto que tarde los técnicos de ambulancia de la región verán mejoradas sus condiciones laborales y tendrán en sus nóminas la subida salarial pactada».

USO, por su parte, considera que es «terrible y sorprendente» que solo una empresa haya concurrido al concurso. «La ausencia de otras ofertas se trata de la peor noticia posible para los extremeños y extremeñas al prácticamente asegurarse la continuidad de una empresa que ha generado tantos y tan conocidos problemas».

«En honor a la verdad pensábamos que esta vez la dotación económica sería suficiente atractivo para que la diversidad de ofertas económicas avalara la gestión de la Junta. Lamentablemente el tiempo ha vuelto a dar la razón a todos los que acusan a la Junta de hacer un presunto contrato a la medida de Ambuvital«, ha declarado Víctor Arnelas, coordinador regional de FS-USO.