Ambulancia y personal sanitario en el Hospital Universitario de Badajoz. HOY

El transporte sanitario terrestre de Extremadura seguirá en manos de Ambuvital

La UTE que integra con Servicios Sociosanitarios Generales Spain es la única que ha presentado oferta al concurso convocado por la Junta

Ana B. Hernández

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:47

El transporte sanitario terrestre seguirá gestionado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) que forman Ambuvital Transporte Sanitario S.L. y Servicios Sociosanitarios ... Generales Spain S.L. (SSG).

