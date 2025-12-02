El transporte en autobús seguirá siendo gratuito en Extremadura en 2026 El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba destinar 8,1 millones a la mejora de la EX112 hasta Jerez de los Caballeros

Juan Soriano Martes, 2 de diciembre 2025, 14:12

Los desplazamientos en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos el próximo año. El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado destinar 6,6 millones de euros para el mantenimiento de la subvención del 100% del precio del billete para 2026.

En concreto, el Gobierno regional ha autorizado la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera mediante la Tarjeta SATE, con el objetivo de que los desplazamientos sigan siendo gratuitos en los servicios que son competencia exclusiva de la Junta de Extremadura.

El Gobierno central puso en marcha en 2022 un plan de ayudas a las comunidades autónomas y entidades locales para fomentar el uso del transporte público, una medida que se ha prorrogado en varias ocasiones hasta mediados de este año. El pasado 30 de junio cambió el modelo, pero la Junta de Extremadura decidió mantener la gratuidad al completo este año. El Ejecutivo regional ha destacado en varias ocasiones que es la única comunidad autónoma que ha tomado esa decisión.

Ahora esa medida se extiende también a 2026 con financiación autonómica. La portavoz y consejera de Hacienda de la Junta, Elena Manzano, ha afirmado que se acometerá con fondos propios de la comunidad para que los usuarios extremeños no tengan que asumir ningún coste por sus desplazamientos.

El pasado año estas ayudas permitieron subvencionar 1,7 millones de desplazamientos. La dotación inicial, 6,6 millones, se elevó a 9,7 millones para asumir el aumento de costes.

Carretera de Jerez de los Caballeros

Con el objetivo de mejorar la movilidad en la región, el Consejo de Gobierno también ha autorizado la contratación de las obras de mejora de la carretera EX112, en el tramo entre la EX101 y Jerez de los Caballeros, por un importe de 8,1 millones de euros y 85% de financiación comunitaria a través del Feder.

La obra contempla actuaciones para la mejora de la seguridad vial y de homogeneización del itinerario a lo largo de 27,4 kilómetros. El proyecto define un total de 19 tramos de intervención: diez destinados a rehabilitación parcial, nueve al refuerzo del firme y uno específico para la travesía de Burguillos del Cerro.

Como actuación singular se proyecta la construcción de un carril de cambio de sentido en el punto kilométrico 6,8, mejorando la accesibilidad al complejo de hospedaje existente. Asimismo, se incluyen medidas específicas para la eliminación de un tramo de concentración de accidentes. Las actuaciones se completan con la limpieza y adecuación de cunetas y pasos salvacunetas, la renovación integral de la señalización vertical y horizontal, la sustitución del balizamiento y de las barreras de seguridad deterioradas y la mejora de accesos y drenajes.

La duración del contrato será de nueve meses. Estos trabajos permitirán mejorar el estado de una carretera muy transitada, mientras sigue pendiente el proyecto para la construcción de una nueva vía de alta capacidad entre Zafra y Jerez de los Caballeros.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de declaración de urgencia para la ocupación de terrenos necesarios para la ejecución de las obras de acceso a Solana de los Barros desde la carretera EX300.

Por último, se ha autorizado la firma de un convenio por el que se articula la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Torreorgaz, por importe de 764.727 euros, para la financiación y ejecución de una glorieta de acceso al polígono industrial de esta localidad, en la carretera EX206.