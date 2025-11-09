Trans Italia prevé operar en primavera la autopista ferroviaria Valencia-Mérida

El gigante de la logística Trans Italia prevé poner en marcha la próxima primavera la autopista ferroviaria Valencia-Mérida, que permitirá trasladar camiones desde el ... puerto levantino con destino a Extremadura y Andalucía. La compañía contempla iniciar el servicio con dos trenes semanales de ida y vuelta, con capacidad para cargar unos treinta vehículos por recorrido.

Las autopistas ferroviarias son un servicio especializado de transporte de mercancías que consiste en trasladar camiones en trenes para cubrir largas distancias y después realizar el recorrido final por carretera, lo que se conoce como última milla. Para eso, se requieren unos vagones especiales, que conforman convoyes con unas medidas que requieren la adaptación de las vías.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) puso en marcha hace unos años una oficina específica dedicada a fomentar estos servicios, para lo que hizo una consulta a los operadores y una propuesta de recorridos. En la oferta inicial no se planteaba ninguna ruta por la región, pero las empresas privadas mostraron su interés en dos conexiones con Portugal que pasan por Extremadura: Valencia-Entroncamento y Azuqueca de Henares-Oporto.

Tras esto, Adif trabaja en la adaptación de las vías de los recorridos más demandados, como Algeciras-Zaragoza, principalmente en lo referente a túneles, puentes y adecuación de pasos superiores. Pero Extremadura ofrece una ventaja en ese aspecto. El pasado mes de julio se llevó a cabo una prueba de circulación en la línea de Ciudad Real hasta la terminal ferroviaria de Expacio Mérida, situada al sur de la capital autonómica, y Almendralejo, desde donde emprendió el viaje de vuelta. Esa operación tuvo un resultado satisfactorio y se apreció que no son necesarias grandes adaptaciones en la infraestructura para empezar a operar como autopista ferroviaria.

Actualmente hay dos servicios de este tipo en funcionamiento en el país. Uno conecta Barcelona con la frontera francesa, sobre vías de ancho estándar o internacional. Y en junio del pasado año se puso en marcha el primer trayecto de este tipo en vías de ancho ibérico, en concreto entre Valencia y Madrid, de la mano de Trans Italia. Cuenta con cuatro circulaciones a la semana, de ida y vuelva (ocho en total), que transportan cuarenta semirremolques por recorrido. Eso supone unos 20.000 camiones al año.

La compañía transalpina lleva tiempo trabajando en otro proyecto para conectar Valencia con Entroncamento, una localidad portuguesa situada a la altura de Cáceres que acoge uno de los principales nudos ferroviarios del país vecino. Juan Carlos Arocas, gerente de Trans Italia en España, señala que se espera su puesta en servicio antes de que termine este año. Contará con tres circulaciones de ida y vuelta a la semana.

Para este servicio, Trans Italia aprovechará la vía ya habilitada entre Valencia y Madrid, en concreto entre la capital valenciana y Manzanares, y desde esta localidad manchega seguirá hasta Ciudad Real, Puertollano, Mérida y Badajoz antes de entrar en Portugal. Ya se han hecho pruebas con resultado satisfactorio.

Arocas señala que Trans Italia ofrecerá un tercer servicio entre Valencia y Expacio Mérida. No será un añadido de la ruta a Madrid ni una parada dentro del trayecto a Portugal, sino que se tratará de una conexión directa que contará en su arranque con dos trenes semanales, que transportarán unos treinta camiones con destino a la distribución de última milla tanto dentro de Extremadura como en Andalucía.

La prueba que se hizo en julio entre Alcázar de San Juan y Mérida (de Valencia a Alcázar ya está en uso) demostró que la infraestructura está preparada para este tipo de servicios. Pero aún es necesario completar la entrada en funcionamiento de la terminal ferroviaria Expacio Mérida, que gestionará una empresa mixta formada por la empresa pública autonómica Avante Extremadura y la compañía portuguesa Medway, otro gigante del transporte propiedad de la naviera MSC. Las obras están terminadas, pero hay que ultimar el proceso de contratación de personal, formación y puesta en marcha.

Juan Carlos Arocas señala que ese trabajo aún requerirá varios meses, por lo que estima que en primavera se podrá poner en marcha el nuevo servicio de autopista ferroviaria que conectará de forma directa el Mediterráneo con Extremadura. «Estamos muy interesados para iniciar la operación en el menor tiempo posible», afirma. Para ello, cuenta como acompañantes con el operador logístico Tramesa y con Medway, así como la colaboración de Adif y Puerto de Valencia.

Camiones fuera de la carretera

Los servicios de autopista ferroviaria encajan con la estrategia logística nacional y con los objetivos que marca la Unión Europea sobre reducción de emisiones contaminantes. Para ello considera clave el tren, para lo que también impulsa las conexiones de alta velocidad entre las principales capitales del continente, como sucede con la línea entre Madrid y Lisboa por Extremadura, que espera completar en 2034.

Junto a esto, la autopista ferroviaria permite reducir costes, ya que el traslado en tren supone un ahorro ante la subida del precio de los carburantes.

A esto se suma además la falta de profesionales cualificados en el sector del transporte por carretera. En lugar de disponer de un conductor durante varios días para llevar un camión de Valencia a Extremadura, el tren permite transportar varias decenas de remolques y dejar el trabajo en carretera para el tramo final, conciliando la vida familiar y laboral del trabajador.