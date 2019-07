Bueno, pues ya estoy aquí. Haciendo historia. Esperando a que me den permiso para bajar y decir algo importante que un día repitan mis nietos y los nietos de mis nietos. A ver qué me invento.

El lugar no pinta mal. Un poco oscuro, si acaso. Pero tranquilo, eso sí. Qué diferencia con lo de allí. Que si venga pruebas nucleares en el desierto que dejan todo lleno de hoyos con tanta explosión, que parecen los cráteres que veo desde la escotilla. Y venga guerras. Que si la guerra fría, que bien caliente nos tiene a todos. Que si ahora la de Vietnam. ¿Qué se nos habrá perdido allí para que nos empeñemos en gasear a los pobres vietnamitas, que ni armamento tendrán? Menos mal que la ganaremos en dos días y luego a otra cosa. Como si no tuviésemos nosotros bastante lío con lo nuestro. Mismamente, con lo de los derechos civiles. Que ya el año pasado se cargaron al pobre Luther King. Que tenía un sueño, decía. Que si la igualdad entre razas. Eso no lo arreglan ni aunque el mismísimo presidente fuese negro. Pero, qué digo de un presidente negro. Antes llegamos a Marte.

Esta claro, se han dedicado a llegar a la Luna porque arreglar la que tienen liada en la Tierra lo ven bastante más difícil. Ahora, que como nos dé por venir cada dos por tres, enseguida ponemos patas arriba esto también. Que el turismo será un gran invento, pero va dejándolo todo perdido. Yo, por si acaso, no le voy a dar mucha publicidad al sitio.

Tampoco ha sido para tanto. Cuatro días de nada en una nave. Tengo yo unos parientes que, cada vez que salen de vacaciones, tardan casi un día en llegar y van siete en un seiscientos.

El cambiazo ha sido más fácil de lo que creía. Un minuto de intimidad para despedirse de las familias y ¡zas!. Lo tenía todo pensado. En cuanto oí lo de Mar de la Tranquilidad me dije «eso tengo yo que verlo» y ahí me decidí.

Han sido muchos días planeándolo. Muchos días sola en casa. Esperando a Neil, que llegaba por la noche, cansado. «Querida, mi misión es muy importante». ¿Y la mía qué?, todo el día cuidando niños, limpiando la casa y poniéndome estupenda para estar a la altura. ¡Qué ya es difícil estar a la altura de un astronauta! Así que me dije «Janet, a poco que te pongas lo consigues». Total, mi marido sabrá mucho de aparatos intergalácticos pero todavía está por la primera vez que le veo poner la lavadora.

Y ahí le he dejado, un poco aturdido por el golpe.

Me planté este traje que, por cierto, es mucho más cómodo que las fajas tubulares que suelo llevar, y subí sin que nadie se diera cuenta. Bueno, mis compañeros de viaje, que se extrañaron un poco cuando me quité el casco. Pero en cuanto saqué la fiambrera decidieron que, igual, habían salido ganando con el cambio.

Total, que ya estoy aquí. Por una vez voy a ser yo quien deje la huella, en venganza por todas las veces que nos pisan lo fregao. Tentada estoy de confesarlo. De decir que el salto para la humanidad llega, como desde los tiempos de Eva, con un pequeño paso. Y no precisamente masculino.