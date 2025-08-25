Un trámite sencillo y con un coste económico reducido

«La renuncia a una herencia es irrevocable», advierte Ignacio Ferrer Cazorla, decano del Colegio Notarial de Extremadura. Una vez que un heredero formaliza su ... rechazo, no tiene opción de corregir esa decisión.

Sí se puede aceptar una herencia a beneficio de inventario. Es decir, solo si el resultado económico neto tras sumar el valor de los bienes y restar las deudas, en caso de que las haya, sea positivo. Esta gestión, dependiendo de la complejidad de la misma y del volumen de los bienes a heredar, puede encarecerse, por lo que no es muy habitual en las herencias extremeñas, que por norma general son sencillas. «En la mayoría de los casos, los herederos saben desde el primer momento si les compensa aceptar o renunciar a la herencia; basta con que hagan una suma y una resta», dice la experiencia laboral del decano del Colegio Notarial.

En caso de que se quiera renunciar, el trámite es sencillo. «Una escritura ante notario es suficiente», informa Ferrer. El precio de hacerlo no suele superar los cien euros.

Los bienes de una herencia que no se acepta pasan a ser propiedad de Estado, que será el encargado de su gestión. Hay ocasiones en las que este proceso se complica, ya que es necesario localizar a todos los presuntos herederos para que puedan aceptar o renunciar. «Hay herencias que quedan paralizadas durante mucho tiempo, porque no hay límite temporal», según Ferrer.