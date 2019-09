El trajín Fotograma de la película 'Up in the air', protagonizada por George Clooney. SALVADOR CALVO Sábado, 7 septiembre 2019, 09:28

Este trajín, de acá para allá, no puede ser; no puede tener pies ni cabeza. Y sin embargo, un año y otro, y venga empecinarnos en lo que no es ni tendría que ser. A poco que nos descuidemos nos enraizamos en un sitio. No me explico. Es decir, llevamos unos días, apenas semanas, en un paisaje y cuando vamos sintiéndonos parte de él, es la hora de partir con el desgarro consecuente.

A Lezama Lima la preguntaron que por qué no viajaba, y dijo que si no eran viajes fascinantes los que hacía, de vez en cuando, desde el comedor a la cocina o desde el baño al dormitorio. No salió, casi nunca, de su casa de la calle Trocadero, en La Habana. ¡Y qué obra la suya, los clavos de Cristo!

Llevamos con el trajín toda la vida, que se dice pronto. De qué estarán hechos esos que no paran en ninguna parte. Que los hay, y muchos. Pasan la vida haciendo la maleta y deshaciéndola. ¿Eso es vivir? ¿Qué hicieron con esa tendencia de la planta de los pies por asentarse y echar raíces?

Más allá hay más. Más allá hay más, parece decir la cadencia de esos que no paran un instante. ¿Qué fuerza misteriosa impelía a aquellos, Cortés, de Soto, Valdivia, Vasco Núñez a seguir adelante? Conquistó Tenochtitlan, pues estate ahí quieto. Ni hablar. Más adelante hay más. Ganó Cajamarca, vino forrado de oro, pero más adelante hay más. Se fue a morir entre penurias, para que lo metieran en el tronco hueco de un árbol y lo dejaran bogando por el Mississippi. Pero ¿por qué no se estaban quietos?

Empiezo a entender lo que dicen gaviotas, charranes y zampullines de la Bahía y ya estoy haciendo el equipaje para ir otra vez a ver qué dicen las cigüeñas de San Juan o las perdices de los riberos del Guadiloba.

Bueno está haber trajinado en aquellos años jóvenes, pero ahora ¿al borde del arrabal de senectud, para qué? Dame licencia, mudable fortuna, y déjame tranquilo en mi silla mirando el pálpito de las aguas del río y el perfil de los montes. Buenas ganas; cuando menos miremos estaremos de nuevo manos al volante y el sin fin de la carretera en frente.

Además, es asunto de unos cuantos cientos de leguas, una nonada comparada con lo que han hecho tantos a lo largo de la historia. Todos los días veintitantos kilómetros, diecisiete miliarios más o menos, caminaba a paso ligero el legionario romano, con su equipaje y armamento; pero cuando se disponía a descansar, había que acudir al arma y hacerle frente al hosco lusitano o al fiero vettón. ¡Qué trajín, Quinto Cecilio Metelo Pio!

«En realidad, cuando llevo una semana haciendo treinta kilómetros diarios es cuando mejor me encuentro « decía aquel peregrino francés con el que pegamos la hebra sentados en un pontón del puente de Hospital de Órbigo. Y tendría razón, claro. Pero una cosa es hacer el Camino, que es harina de otro costal, y otra la vida ordinaria, lenta, silente, serena, de la rutina de cada día, las mismas gentes, los mismos lugares, idénticos pasos, iguales ritos, usos y costumbres.

Recién, una película nos puso en ascuas, «Up on the air» cuyo protagonista, George Clooney, era un tipo que se pasaba la vida en aeropuertos, aviones y hoteles. Cuando se sentaba en su butaca decía «Esta es mi casa». Un verdadero horror, un espanto, qué vida esa de allá para acá.

Y no sé de qué nos quejamos. Si en realidad hemos pasado la vida de una ciudad a otra, cuando en el fondo del corazón lo nuestro era «Menosprecio de corte y alabanza de aldea». Maldito trajín.