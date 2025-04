La tragedia de Salvatierra

Se llama Francisco José Saavedra y era alcalde de Salvatierra de los Barros hasta hace unos días. Cuando veo su foto y leo su peripecia, ... siento hacia él la admiración que producen los héroes trágicos que, luchando por lo que creen, labran su propia destrucción. Hace un tiempo, Francisco José, que tiene nombre de káiser, pero al que llamarán Paco, supo que iban a instalar un vertedero de residuos industriales en su pueblo. Imaginó que serían hierros, materiales de desecho, escombros... Y concluyó que un gran vertedero, alejado de la población y con material no contaminante, podría ser bueno para Salvatierra, donde se vive de las pensiones y la alfarería ya no es la solución.

Mientras Paco no estuvo seguro de la maldad del proyecto, mantuvo su convicción de que la inversión sería buena para el pueblo. Resistió las presiones para que cambiara de opinión e incluso para que lo dejara todo y se fuera a casa, pero el empecinamiento en sus creencias, que en la tragedia clásica se llama 'hamartía', lo ha destruido. No mantuvo su criterio por maldad, sino por error, y el resultado ha sido el 'pathos', lo patético, el sufrimiento del héroe derrotado por las amenazas, las presiones y su propio criterio.

Es esa trágica caída del héroe, abandonado por sus correligionarios y por sus enemigos, lo que conmueve al espectador ajeno a Salvatierra. La mayoría de nosotros no hubiéramos mantenido nuestras creencias y lo habríamos dejado todo antes de llegar a la destrucción trágica, a la 'anagnórisis' o reconocimiento de nuestro error, en este caso un error político.

Sus compañeros socialistas del ayuntamiento no fueron capaces de resistir las presiones de la opinión pública y se fueron, acusándolo de oscurantismo para así ser perdonados. Y el mensaje conservador de la tragedia ha quedado claro: no te opongas a la mayoría que lleva la voz cantante porque acabarás en la ruina. Aunque tengas dudas, ponte de parte de la mayoría sin matices ni ambages. Estoy con vosotros hasta la muerte, diles, y será la única manera de no morir política y socialmente, aunque con ello traiciones tus principios y no dejes resquicio a la virtud de la duda.

En la tragedia de Paco, 32 años, alcalde de Salvatierra, hay una enseñanza: olvídate de cualquier concepción idealista de la existencia, teme a las redes sociales porque son más importantes que los principios, no te aferres a las convicciones porque te aniquilarán, no pienses en lo que puede ser bueno para los demás, sino en lo que puede ser bueno para ti. A partir de ahora, Paco deja de ser joven: a sus 32 años, ha descubierto que hay que ser taimado, remar a favor de la corriente, jugar a la política con cartas marcadas y también sabe ya que todo eso que se le critica a los políticos es precisamente lo que hacemos el resto de los mortales en pro de nuestra supervivencia.

En Salvatierra, no habrá vertedero porque no era inocuo, sino contaminante y Paco ha dimitido al conocer la realidad. Quienes no querían contaminación han triunfado y quienes querían aprovechar la situación políticamente también han triunfado. Esclarecedora la llamada del presidente provincial del PP de Badajoz al alcalde de Salvatierra pidiéndole que dimita. Es como si Feijoo llama a Salaya rogándole que dimita por lo de la mina de Cáceres.

Solo falta un detalle para que Paco sea considerado el héroe definitivo: que deje su puesto de asesor en la Diputación Provincial. Pero hasta en ese punto es un personaje trágico: ni perfecto ni villano, un tipo como nosotros que se empecinó en la coherencia y se despeñó en la tragedia. Aristóteles hubiera dado su visto bueno.