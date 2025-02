Tráfico de táperes

Cuando se aproxima la Navidad, todos solemos tener nuestro momento existencial, ese ratito al final de la cena de empresa en que nos ponemos melancólicos ... y relacionamos las fechas que se aproximan con el hastío, la náusea, la angustia y la nada. En fin, lindezas sartreanas anti Navidad que soltamos con unas copas de más, pero que se quedan ahí, en rollito repetido, casi cíclico, para hacernos los interesantes. Así que menos náusea existencial y más sinceridad: la Navidad nos gusta. Aunque lo neguemos, nos rebelemos, nos hartemos y luego nos arrepintamos del dinero gastado, los kilos cogidos y las veces que nos callamos para no disgustar a nuestros padres cuando los cuñados se ponían estupendos.

Pero hay algo que nos está volviendo locos, que cada año va a peor y que esta vez, siguiendo el ritmo de vida que últimamente llevamos, va a convertir la Navidad en un frenesí desmadejado. Me refiero al nivel de estrés tan alto que nos posee solo con pensar en el plan de comidas y cenas que tenemos programado entre el 24 de diciembre y el 6 de enero.

Estos días, la sección Calendario de los teléfonos móviles está llena de puntitos, avisos y recordatorios. Son seis comidas y cenas en solo 14 días más las que están fuera del ámbito familiar con amistades y colegas. Centrándonos solo en las familiares, les pido que echen un vistazo a lo que les espera y realmente hay que tener una agenda muy organizada, una cabeza muy en su sitio y una capacidad para la intendencia propia de un ingeniero industrial especializado en logística.

Podría contarles mi vida o podrían contar la suya, pero todas serían parecidas. Escojo al azar la de una compañera de trabajo, pero valdría igual la de la primera persona a la que abordáramos por la calle. Mi compañera cena en Navidad en casa de su suegra y debe llevar los quesos, los turrones, que tienen que ser de Castuera por imperativo legal-regional, el cava, extremeño de tres marcas diferentes para que guste a todos, y una mousse de limón.

Mi compañera tiene tres hijos emparejados: uno cena en casa de sus suegros y los otros dos se dividen, ella con su familia y él con la suya. Pero eso es en Nochebuena porque en Navidad, le toca con sus padres y vuelta al tráfico de comida: llevará un táper con sopa de marisco y otro con carrilleras al Pedro Ximénez y de guarnición, peras al vino y arroz con uvas.

Pasado el primer envite, hay que prepararse porque vienen curvas. Nochevieja le toca en casa de una cuñada, que es muy puntillosa y lleva también a su madre, que le pone pegas a todo lo que no cocina ella. A mi compañera le toca preparar un solomillo wellington, que no es plato sencillo y solo de pensar en el examen que habrá de pasar su solomillo se pone de los nervios.

Pero es que al día siguiente le toca la comida de Año Nuevo en su casa. Se trae a la suegra, a los padres, al cuñado separado y a sus tres hijos con sus parejas. Al menos no tendrá tráfico de táperes, pero son tan tontos, ella y su marido, que se han comprometido a preparar toda la comida y aún no saben qué guisar ni qué asar. La cena de Reyes va a ser en un chino, que ya han reservado, con sobrinos y hermanas y la comida del día siguiente es un aperitivo colectivo en casa de sus padres al que llevará un rollo de bonito y un salpicón de marisco.

El panorama de mi compañera es parecido al de cualquier extremeño. No es de extrañar que estemos con el estrés subido, la ansiedad disparada y el estómago aterrorizado ante lo que se nos viene encima. Pero es lo que hay y no busquen escapatoria porque no la encontrarán.